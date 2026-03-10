疑闖紅燈釀禍 燕巢交流道砂石車碰撞多車後翻覆4傷

高雄市燕巢區國道10號燕巢交流道今天上午發生驚險車禍，一名40歲方姓男子駕駛砂石車疑因闖紅燈與一輛直行自小客車發生猛烈碰撞，導致砂石車隨後當場側翻、土方散落一地，事故共造成4人輕傷送醫，並一度引發交通回堵，警方將對肇事駕駛依法開罰。

岡山警分局指出，今天上午8時許，方姓男子駕駛砂石車沿國道10號由東往西下交流道，行經路口時，疑似未依號誌指示闖紅燈，撞上當時沿嘉寶路南往北直行、由徐姓男子駕駛的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，方男駕駛的砂石車重心不穩當場側翻，載運的土方傾瀉而出，布滿路面，被撞的自小客車車體受損，事故發生時，後方另一輛聯結車為閃避碰撞緊急剎車，導致車輛故障受困，現場還有另一輛自小客車遭噴濺的碎片波及，造成車燈損毀。

警方表示，這起事故造成雙方駕駛及乘客共計4人受輕傷，所幸送醫治療後均無生命危險。經現場實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕肇事。

事故現場因砂石車體龐大且有大量散落物，岡山警方第一時間派員實施交通指揮，引導往來車輛繞行，並聯繫大型吊車到場協助排除事故車輛。

針對砂石車駕駛闖紅燈違規部分，警方將依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定製單舉發，最高處5400元罰鍰，但詳細肇事責任與原因，仍將由交通大隊進一步釐清。

國道10號燕巢交流道砂石場闖紅燈後擦撞車輛並翻覆，現場大量砂石傾倒，一度造成車輛無法通行。記者巫鴻瑋／翻攝

