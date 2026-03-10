藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

藝人「海產」（劉威廷）近年砸千萬在台中置產，他指控社區物業公司保全深夜擅自持門禁卡闖入、逗留數分鐘，他並在社群公布手機電子鎖APP通知紀錄等，指控物業公司堅守自盜，不滿每月花3000多元管理費，難道是在養賊？警方已受理報案，將依竊盜、侵入住宅罪嫌送辦。

海產表示，他在台中處家皇普莊園被闖空門，他剛更換智能防盜鎖，近期入住後3月7日凌晨2點接獲APP通知，有人持門禁卡進入他大門，他馬上跟瑞豐物業公司反應，對方卻回應稱有去他家案電鈴但沒有人在。

海產說，為避免誤會他回台中住家再次確定，並以一鏡到底方式紀錄他向物業公司取回門禁卡過程，並比對該卡是否就是APP紀錄中，3月7日凌晨2點多進入他房門的那張卡，最後經確認果真就是有人持該卡擅自入內。

海產最後指控瑞豐物業監守自盜，他每月花3000多元管理費，難道是在養賊嗎？

台中第二分局表示，育才派出所9日獲報，進化路上一處社區物業保全公司林姓督導向警方反應，社區劉姓住戶家疑遭人持備用門禁卡進入。

警方指出，物業公司檢視社區監視器畫面，發現夜班保全劉姓男子疑於3月7日凌晨2點多，持備用磁扣開啟住戶大門進入屋內，停留數分鐘後離去。

警方表示，被害人尚未清點財物損失，但已表示將對劉男提出竊盜、侵入住宅告訴；警方獲報受理，已通知劉嫌到案，後續依法送辦。