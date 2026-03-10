快訊

台61線聯結車撞倒整支紅綠燈桿 警調查疑司機撿手機釀禍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮位於台61線苑港公園前平面車道路段，昨發生聯結車衝撞交通號誌桿交通事故，整支紅綠燈桿被撞倒變形，幸未造成人員傷亡；警方初步調查，肇事聯結車駕駛沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機而釀禍，詳細肇事原因尚待釐清。

轄區通霄警分局表示，苑裡分駐所於昨天上午6點許接獲報案，於苑裡鎮苑港公園旁西濱道路旁有交通事故，員警獲報到場處理，經了解鄭姓男子（47歲）駕駛聯結車，沿西濱高架橋下平面車道北往南直行時，車輛瞬間偏移猛撞路旁號誌桿，當場造成整支紅綠燈桿傾倒變形，幸未造成人員傷亡。

警方調查，鄭男沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機而不慎肇事；呼籲民眾行車應保持充足精神與專注力，隨時注意前方路況，遵守各項交通規則，以確保自己與他人交通安全。

肇事聯結車駕駛沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機發生衝撞，將整支紅綠燈桿撞倒變形，幸未造成人員傷亡。圖／警方提供
肇事聯結車駕駛沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機發生衝撞，將整支紅綠燈桿撞倒變形，幸未造成人員傷亡。圖／警方提供

手機 交通事故 車道

相關新聞

影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

37歲逆孫啃老要不到錢竟動手打90歲阿嬤害腦出血

屏東縣90歲老婦遭37歲孫子張男徒手施暴，老婦腦出血、四肢瘀青、臉部擦脞傷，住進加護病房，9日昨出院。家屬痛批，孫子長期對阿嬤施暴，阿嬤疼孫才隱瞞惡行，對阿嬤被打相當不捨，出院後由其他家人照料。

老翁外出突發失智呆站雨中 平鎮暖警「公主抱」助返家

桃園市平鎮區一名72歲邱姓老翁，今(10)日上午8時許獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作忘記返家的路。老翁在寒風細雨中徘徊街頭，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現，並暖心一把抱起體力不支的老翁帶回安置，才讓老翁得以平安返家。

機場接送車五股交流道口自撞 整車打橫塞住匝道口駕駛掛彩

新北市五股交流道北上入口匝道今晨4時許發生車禍事故。從事機場接送工作的30歲潘男開車行經該處匝道時，疑因天雨視線不清自撞分隔島，車輛打橫卡住匝道阻礙交通，所幸潘男僅擦挫傷無大礙。事故在清晨排除恢復順暢，確切車禍原因待查。

10輛機車當安全氣囊？轎車撞完停止 駕駛人酒測超標

彰化縣員林市育英路今清晨4點多，一輛轎車擦撞停放路邊10輛各型機車，撞擊響聲驚醒附近不少住戶，警消接獲報案趕到，郭姓駕駛人意識清楚，頭臉各有撕裂傷，消防員初步處理傷口，送員林基督教醫院醫治。車禍由警方調查。

