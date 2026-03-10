台61線聯結車撞倒整支紅綠燈桿 警調查疑司機撿手機釀禍

苗栗縣苑裡鎮位於台61線苑港公園前平面車道路段，昨發生聯結車衝撞交通號誌桿交通事故，整支紅綠燈桿被撞倒變形，幸未造成人員傷亡；警方初步調查，肇事聯結車駕駛沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機而釀禍，詳細肇事原因尚待釐清。

轄區通霄警分局表示，苑裡分駐所於昨天上午6點許接獲報案，於苑裡鎮苑港公園旁西濱道路旁有交通事故，員警獲報到場處理，經了解鄭姓男子（47歲）駕駛聯結車，沿西濱高架橋下平面車道北往南直行時，車輛瞬間偏移猛撞路旁號誌桿，當場造成整支紅綠燈桿傾倒變形，幸未造成人員傷亡。

警方調查，鄭男沒有酒駕，自稱因彎腰撿拾手機而不慎肇事；呼籲民眾行車應保持充足精神與專注力，隨時注意前方路況，遵守各項交通規則，以確保自己與他人交通安全。