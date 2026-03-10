仁義潭周邊凌晨驚傳連續毀損 男子沿路推倒機車踹汽車破壞寺廟

橫跨嘉義縣市仁義潭風景區周邊，凌晨驚傳連續毀損事件。1名37歲男子疑精神困擾，騎機車沿路破壞設施，不僅在嘉市轄內砸毀寺廟物品，還一路跨越到嘉縣番路鄉仁義潭道路，推倒機車、踹踢汽車，引發附近民眾恐慌。警方獲報循線追查，將男子帶回處理，由家屬陪同送醫治療。

警方調查，這名男子凌晨4時先在嘉市學府路一帶，接連破壞靠近仁義潭方向的3間寺廟。寺廟前擺放花盆與部分器物被摔落、散落一地，發出巨大聲響，驚動住戶。隨後男子騎機車沿路移動，跨越縣市界往番路鄉仁義潭方向前進。

過程中，男子疑情緒不穩，沿途見到停放路旁車輛動手破壞。警方指出，他未攜帶兇器，徒手將2輛機車推倒，以腳踹踢2輛汽車，造成車輛受損。突如其來行為讓民眾驚嚇，有人騎機車尾隨男子，向警方報案。

嘉縣中埔警分局派員追查，將男子攔查帶回。發現男子情緒精神狀況異常，不斷喃喃自語，聲稱「神明」等語，疑精神困擾情形。警方聯繫家屬，母親陪同將他送往嘉義榮民醫院治療觀察。由於男子未帶凶器，但破壞寺廟物品車輛，造成財物損失毀損刑責，警方將協助受害者處理。男子落網平息治案，男子破壞動機待醫療評估後續釐清。

