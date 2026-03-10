警方強力執行「靜桃專案」。圖：讀者提供

為維護市民夜間安寧及道路交通安全，桃園市中壢警分局於日前結合環境保護局、新竹區監理所中壢監理站實施聯合稽查，強力執行「靜桃專案」，針對改裝車輛聚集熱點及易發生危險駕駛路段規劃攔檢勤務，全面淨化轄區治安與交通秩序。

警方一舉查獲違規改裝一般重型與大型重型機車各2輛、進口自小客車2輛違規。圖：讀者提供

此次專案行動中，警方一舉查獲違規改裝一般重型與大型重型機車各2輛、進口自小客車2輛，均涉及排氣管改裝及噪音超標等情形，其中排氣管變更未依規定登記部分依《道路交通管理處罰條例》處900元至1800元罰鍰；噪音違規部分環保局依《噪音管制法》處3600元至3萬6000元罰鍰，並通知車主限期檢驗改善。

此外，警方同時亦查獲2名無照駕駛機車駕駛人，當場依法舉發駕駛及車主，均處1萬8000元至3萬6000元罰鍰，並將機車移置保管，駕駛人如10年內第1次無照駕駛，應吊扣牌照3個月，第2次違規則吊扣牌照6個月，第3次違規則吊扣牌照12個月，另需自費參加監理機關道路交通安全講習3小時課程，以降低無駕照危險上路可能性，並確保廣大市民生命身體財產安全。

中壢分局長林鼎泰表示，針對製造高噪音或情節重大違規車輛，警方均移請公路監理機關吊扣牌照，至改善完畢後始予發還；若一年內再度違反者，應吊扣牌照六個月，以強化管制效力並提升嚇阻作用。

中壢分局強調，「靜桃專案」將持續不定期、不定點強勢執法，全面防制危險駕駛及噪音擾民情事，展現市府及警方維護交通秩序與市民生活品質決心。另外再次提醒民眾，切勿違規改裝車輛或無照駕駛，以免觸法受罰，得不償失，讓大家共同營造安全、寧靜的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰