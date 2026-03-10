車燈「龍頭廠」大億集團二代涉內線交易 繳160萬判緩刑

車燈「龍頭廠」大億集團負責人吳俊億之子吳育賢擔任興櫃公司仁新醫藥法人董事時，事先獲悉利空訊息賣出股票避損160萬元，依內線交易罪起訴；台北地院審理，考量他繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付160萬元。可上訴。

吳育賢曾任大億金茂董事長，也是仁新醫藥法人董事運賢企業的董事長。運賢2016年指派許芳銘擔任仁新法人董事，2020年12月23日仁新發布重訊將申請上市或上櫃，不過，因證交所決議不同意申請案，仁新於2021年7月11日召開董事會撤回申請案，當天並發布重訊，致仁新股票連跌3天，累計跌幅18.86％。

檢方調查，吳育賢自許芳銘處得知利空訊息，於2021年7月6日仁新召開臨時董事會前夕，一天內3度賣出仁新股票50張，規避損失160萬7000元，檢方偵辦，依證券交易法內線交易罪起訴他，法院審理，吳育賢認罪。

法官審理認為，吳育賢已於偵查中自白犯行，並自動繳交全部犯罪所得，應依證券交易法規定減輕其刑。

判決說，吳育賢於獲悉影響仁新公司股價重大消息後，犧牲其他持有或買賣仁新公司股票的投資人權益，並破壞證券市場公開、透明交易秩序，還危害證券投資人參與證券交易市場運作的資訊平等性、公平性等信賴關係，參酌他買賣股票張數、犯罪手段及情節，依法量刑。