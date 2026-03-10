快訊

台南派出所員警發揮創意繪製設計動漫資料夾 200分可至這書店索取

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市警察局一名派出所基層員警發揮創意巧思，創作繪製「動漫角色」，融入「交友詐騙」及「求職陷阱」反詐騙宣導文字，設計2款動漫防詐資料夾；警察局認為可讓犯罪預防觀念推廣到年輕族群，準備200分放置於白河區白丁書店，即日起開放民眾免費索取。

台南市警察局犯罪預防科指出，為吸引年輕民眾關注防詐議題，讓有美術天分的派出所員警設計動漫風格防詐資料夾，並與獨立書店白丁書店合作，讓資料夾進駐在地台灣漫畫文化空間，讓犯罪預防觀念走入青年生活場域，落實防詐分群分眾、精準打擊。

犯罪預防科表示，過往同仁設計的創意文宣，多數透過校園宣導或設攤活動發放，此次是首度嘗試與具備地方與文化特色的書店合作，開發不同的宣導通路；資料夾文字特別提醒詐騙集團會利用青年族群習慣使用社群平台、交友軟體上認識新朋友，在網路上使用話術行騙。

資料夾特別提醒，詐團會在聊天後提出見面或援交為由，要求先匯款或購買點數卡，若不遵從就出言恐嚇要脅；另外則是在社群平台發布徵才貼文，以「高薪輕鬆、代收貨款」等話術，誘使社會經驗不足、想打工的青年誤當「詐騙車手」，或要求提供存摺而誤成為人頭帳戶。

警察局長林國清表示，針對不同的群眾擬定犯罪預防策略才能精準宣導，透過公私協力，將防詐意識帶入民眾日常生活當中；提醒民眾網路世界虛擬多變，遇到要求「購買點數才能見面」或「提供帳戶」等訊息，務必保持警覺，或撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 報案電話查證。

台南市警察局一名派出所基層員警發揮創意巧思,創作繪製「動漫角色」,融入「交友詐騙」及「求職陷阱」反詐騙宣導文字,設計2款動漫防詐資料夾。記者袁志豪/翻攝
台南市警察局一名派出所基層員警發揮創意巧思，創作繪製「動漫角色」，融入「交友詐騙」及「求職陷阱」反詐騙宣導文字，設計2款動漫防詐資料夾。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局一名派出所基層員警發揮創意巧思，創作繪製「動漫角色」，融入「交友詐騙」及「求職陷阱」反詐騙宣導文字，設計2款動漫防詐資料夾。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局一名派出所基層員警發揮創意巧思，創作繪製「動漫角色」，融入「交友詐騙」及「求職陷阱」反詐騙宣導文字，設計2款動漫防詐資料夾。記者袁志豪／翻攝

2款動漫防詐資料夾即日起可至白河區的白丁書店免費索取。記者袁志豪/翻攝
2款動漫防詐資料夾即日起可至白河區的白丁書店免費索取。。記者袁志豪／翻攝

