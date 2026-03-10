桃園18歲女產死嬰後埋屍公園 友驚聞報警擴大搜尋中

桃園市蘆竹區驚傳埋嬰案，1名18歲陳姓女子去年懷孕，今年2月突然產下嬰兒，但嬰兒出生時已無生命跡象，陳女因恐懼、不知如何處理，竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案，全案已進入偵辦，案情仍待釐清。

據了解，陳女近日與友人聊天時談及此事，坦言嬰兒產下後已死亡，自己不知如何面對，遂於今年2月將嬰兒埋在蘆竹區中山路與六福路附近山坡上的公園內。友人聽聞後大為震驚，昨日立即向警方通報。

警方昨接獲報案後隨即前往該處搜尋嬰兒遺體，但因天色昏暗未能尋獲。今天上午再度動員警力擴大搜索範圍，據悉現場附近曾聞到疑似屍臭味，但埋藏確切地點仍未確認，目前持續搜尋中。

蘆竹分局表示，本案為兒少案件，屬偵查不公開，全案尚在偵查中，後續將報請檢察官指揮偵辦，詳細案情及動機仍待釐清。

事件曝光後也在網路引發議論，有網友在社群平台發文感嘆，「18歲本來才剛開始人生，卻因為害怕、無助，沒有人可以說，最後變成一件一輩子都改變不了的事情。」