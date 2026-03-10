快訊

桃園18歲女產死嬰後埋屍公園 友驚聞報警擴大搜尋中

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市蘆竹區驚傳埋嬰案，1名18歲陳姓女子去年懷孕，今年2月突然產下嬰兒，但嬰兒出生時已無生命跡象，陳女因恐懼、不知如何處理，竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案，全案已進入偵辦，案情仍待釐清。

據了解，陳女近日與友人聊天時談及此事，坦言嬰兒產下後已死亡，自己不知如何面對，遂於今年2月將嬰兒埋在蘆竹區中山路與六福路附近山坡上的公園內。友人聽聞後大為震驚，昨日立即向警方通報。

警方昨接獲報案後隨即前往該處搜尋嬰兒遺體，但因天色昏暗未能尋獲。今天上午再度動員警力擴大搜索範圍，據悉現場附近曾聞到疑似屍臭味，但埋藏確切地點仍未確認，目前持續搜尋中。

蘆竹分局表示，本案為兒少案件，屬偵查不公開，全案尚在偵查中，後續將報請檢察官指揮偵辦，詳細案情及動機仍待釐清。

事件曝光後也在網路引發議論，有網友在社群平台發文感嘆，「18歲本來才剛開始人生，卻因為害怕、無助，沒有人可以說，最後變成一件一輩子都改變不了的事情。」

桃園市蘆竹1名18歲陳姓女子2月產下嬰兒，因嬰兒出生時已無生命跡象，陳女竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案。圖／蘆竹警分局提供
桃園市蘆竹1名18歲陳姓女子2月產下嬰兒，因嬰兒出生時已無生命跡象，陳女竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案。圖／蘆竹警分局提供

嬰兒 桃園 遺體

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

為維護市民夜間安寧及道路交通安全，桃園市中壢警分局於日前結合環境保護局、新竹區監理所中壢監理站實施聯合稽查，強力執行「靜桃專案」，針對改裝車輛聚集熱點及易發生危險駕駛路段規劃攔檢勤務，全面淨化轄區治安與交通秩序。

車燈「龍頭廠」大億集團二代涉內線交易 繳160萬判緩刑

車燈「龍頭廠」大億集團負責人吳俊億之子吳育賢擔任興櫃公司仁新醫藥法人董事時，事先獲悉利空訊息賣出股票避損160萬元，依內線交易罪起訴；台北地院審理，考量他繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付160萬元。可上訴。

影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮

高雄市三民區昨天1名男子行走在車水馬龍的要道，隨機攔車找人「釘孤枝」、丟擲物品挑釁，影響往來人車安全，令路人不堪其擾，報警查辦他。警方發現他另毀損路旁車輛及停車場充電樁，依法逮捕他移送法辦。

救火受阻急破門 北市警消驚見逆子涉毒囚虐母親秒逮人

台北市士林區某民宅今凌晨傳出火警，警、消趕赴撲救，屋內人員卻拒不開門，強勢破門後發現，賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢，警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。

戒菸治療管理中心吞菸捐464萬 主持人判緩刑3年支付公庫20萬

由衛福部國健署採購，台灣家醫學會、台灣流行病學會受託辦理的「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠，被控詐領、侵吞菸捐款項464萬元，依公益侵占、偽造文書罪嫌起訴；台北地院審理，今判賴有期徒刑9月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元。可上訴。

