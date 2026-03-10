聽新聞
影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮
高雄市三民區昨天1名男子行走在車水馬龍的要道，隨機攔車找人「釘孤枝」、丟擲物品挑釁，影響往來人車安全，令路人不堪其擾，報警查辦他。警方發現他另毀損路旁車輛及停車場充電樁，依法逮捕他移送法辦。
據了解，昨天下午4時10分左右，朱姓男子（49歲）在三民區建國一路與凱歌路口，站在馬路上攔路過的車輛，迫使許多車輛被攔路或被迫逆向閃避他，影響用路人往來安全。
路人見他拿寶特瓶、玻璃等物丟擲路上，並踢損路邊停車的多輛車輛、損壞旁邊停車場充電樁，報警處理。
警方到場，發覺朱男有自傷之虞，立即對他上銬管束並強制送醫。警方表示，朱男造成往來人車通行安全之虞，涉及妨害公眾往來安全罪，以及公共危險罪、毀損罪嫌，將全案移送高雄地檢署查辦。
