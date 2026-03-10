航港局精進航安管理見效 海事案件五年新低

航港局近年積極推動多項航行安全精進措施，已逐步展現成效。統計顯示，我國海域海事案件數自2021年的144件，下降至2025年的101件，降幅達約三成。其中，不含漁船的海事案件數下降更為明顯，由2022年的93件降至2025年的57件，減少近四成（38.7%），雙雙創下近五年新低，顯示航港局持續強化航安管理，已有效提升船舶在我國海域航行安全。

航港局指出，記取凱米颱風的經驗，在防範船舶擱淺方面，2025年已出現突破性進展。透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效降低近岸船舶擱淺風險。2025年船舶擱淺案件僅5件，較2024年的12件大幅減少58%。在2025年颱風期間，航港局共執行5次淨空作業，驅離266艘船隻；另於災害性天氣期間執行18次淨空作業，驅離354艘船隻，成功達成「風災期間零擱淺」目標。

在海事救援方面，2025年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%。此外，行政院近期已核定大型拖船採購案，並即將完成決標，未來將進一步強化我國海域拖帶與救援能量。

航港局另指出，已於2025年10月15日實施船東責任保險（P&I）審查新制。船東須向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司，或具國際信評機構BBB（含）以上評等的保險人投保；若未能向符合條件的保險人投保，則須提供保證金並檢附P&I保單，方可申請船舶進出我國商港。新制上路後，目前整體合規率已達99.2%。

航港局表示，局長葉協隆依交通部指示持續強化航行安全管理，除推動智慧航安相關計畫，運用科技提升船舶動態監控與航安管理外，也定期召開引水安全強化專案會議、海事精進會議及港區安全會議，與相關機關及航運業者共同檢討航安風險，從人員、船舶、環境與法規四大面向持續精進管理措施，期望建立更安全、優質的航行環境，促進我國航運永續發展。