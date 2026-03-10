快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局精進航安管理見效 海事案件五年新低

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

航港局近年積極推動多項航行安全精進措施，已逐步展現成效。統計顯示，我國海域海事案件數自2021年的144件，下降至2025年的101件，降幅達約三成。其中，不含漁船的海事案件數下降更為明顯，由2022年的93件降至2025年的57件，減少近四成（38.7%），雙雙創下近五年新低，顯示航港局持續強化航安管理，已有效提升船舶在我國海域航行安全。

航港局指出，記取凱米颱風的經驗，在防範船舶擱淺方面，2025年已出現突破性進展。透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效降低近岸船舶擱淺風險。2025年船舶擱淺案件僅5件，較2024年的12件大幅減少58%。在2025年颱風期間，航港局共執行5次淨空作業，驅離266艘船隻；另於災害性天氣期間執行18次淨空作業，驅離354艘船隻，成功達成「風災期間零擱淺」目標。

在海事救援方面，2025年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%。此外，行政院近期已核定大型拖船採購案，並即將完成決標，未來將進一步強化我國海域拖帶與救援能量。

航港局另指出，已於2025年10月15日實施船東責任保險（P&I）審查新制。船東須向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司，或具國際信評機構BBB（含）以上評等的保險人投保；若未能向符合條件的保險人投保，則須提供保證金並檢附P&I保單，方可申請船舶進出我國商港。新制上路後，目前整體合規率已達99.2%。

航港局表示，局長葉協隆依交通部指示持續強化航行安全管理，除推動智慧航安相關計畫，運用科技提升船舶動態監控與航安管理外，也定期召開引水安全強化專案會議、海事精進會議及港區安全會議，與相關機關及航運業者共同檢討航安風險，從人員、船舶、環境與法規四大面向持續精進管理措施，期望建立更安全、優質的航行環境，促進我國航運永續發展。

凱米颱風 航港局 海事

延伸閱讀

航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

監院：日月潭柴油船轉電動化進度慢 糾正6機關

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

和潤2026年朝全方位金融科技服務 領航者挺進

相關新聞

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

為維護市民夜間安寧及道路交通安全，桃園市中壢警分局於日前結合環境保護局、新竹區監理所中壢監理站實施聯合稽查，強力執行「靜桃專案」，針對改裝車輛聚集熱點及易發生危險駕駛路段規劃攔檢勤務，全面淨化轄區治安與交通秩序。

車燈「龍頭廠」大億集團二代涉內線交易 繳160萬判緩刑

車燈「龍頭廠」大億集團負責人吳俊億之子吳育賢擔任興櫃公司仁新醫藥法人董事時，事先獲悉利空訊息賣出股票避損160萬元，依內線交易罪起訴；台北地院審理，考量他繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付160萬元。可上訴。

桃園18歲女產死嬰後埋屍公園 友驚聞報警擴大搜尋中

桃園市蘆竹區驚傳埋嬰案，1名18歲陳姓女子去年懷孕，今年2月突然產下嬰兒，但嬰兒出生時已無生命跡象，陳女因恐懼、不知如何處理，竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案，全案已進入偵辦，案情仍待釐清。

影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮

高雄市三民區昨天1名男子行走在車水馬龍的要道，隨機攔車找人「釘孤枝」、丟擲物品挑釁，影響往來人車安全，令路人不堪其擾，報警查辦他。警方發現他另毀損路旁車輛及停車場充電樁，依法逮捕他移送法辦。

救火受阻急破門 北市警消驚見逆子涉毒囚虐母親秒逮人

台北市士林區某民宅今凌晨傳出火警，警、消趕赴撲救，屋內人員卻拒不開門，強勢破門後發現，賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢，警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。

戒菸治療管理中心吞菸捐464萬 主持人判緩刑3年支付公庫20萬

由衛福部國健署採購，台灣家醫學會、台灣流行病學會受託辦理的「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠，被控詐領、侵吞菸捐款項464萬元，依公益侵占、偽造文書罪嫌起訴；台北地院審理，今判賴有期徒刑9月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。