救火受阻急破門 北市警消驚見逆子涉毒囚虐母親秒逮人

台北市士林區某民宅今凌晨傳出火警，警、消趕赴撲救，屋內人員卻拒不開門，強勢破門後發現，賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢，警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。

台北市消防局表示，3月10日凌晨0時5分獲報，士林區社子街一處9層樓住宅6樓起火冒煙，立即派出指揮車4輛、消防車17輛、救護車2輛、人員57人前往撲救，火勢於0時18分撲滅，現場無人傷亡，但1名男子自稱身體不適，送往新光醫院治療。

警方調查，警、消據報到場時，屋內原有女子呼救聲，但另名男子拒不開門，不久女子聲音消失，員警擔心火災等急難擴大，破門進入，發現39歲賴男及61歲趙女在屋中，生命安全無虞，但廚房瓦斯爐上起火冒煙，消防人員旋即撲滅火勢。

趙女隨後向警方表示，賴男是她兒子，卻毆打並將她鎖在家中，還強拉到洗手台用水龍頭灌水，她用手機報警求助，賴男憤而將手機丟到瓦斯爐上燒毀，因此引發火勢；警方初步確認現場符合家庭暴力防治法要件，先依家暴法現行犯逮捕賴男，隨後又在屋中查獲微量毒品安非他命及吸食器。

警方表示，目前已針對趙女部分完成筆錄，並協助趙女聲請保護令，全案詢後將依家暴、傷害、恐嚇、毀損、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌將賴男送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢。圖／警方提供

警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。圖／警方提供

警方在屋內發現微量毒品安非他命及吸食器。圖／警方提供