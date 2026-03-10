快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

救火受阻急破門 北市警消驚見逆子涉毒囚虐母親秒逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市士林區某民宅今凌晨傳出火警，警、消趕赴撲救，屋內人員卻拒不開門，強勢破門後發現，賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢，警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。

台北市消防局表示，3月10日凌晨0時5分獲報，士林區社子街一處9層樓住宅6樓起火冒煙，立即派出指揮車4輛、消防車17輛、救護車2輛、人員57人前往撲救，火勢於0時18分撲滅，現場無人傷亡，但1名男子自稱身體不適，送往新光醫院治療。

警方調查，警、消據報到場時，屋內原有女子呼救聲，但另名男子拒不開門，不久女子聲音消失，員警擔心火災等急難擴大，破門進入，發現39歲賴男及61歲趙女在屋中，生命安全無虞，但廚房瓦斯爐上起火冒煙，消防人員旋即撲滅火勢。

趙女隨後向警方表示，賴男是她兒子，卻毆打並將她鎖在家中，還強拉到洗手台用水龍頭灌水，她用手機報警求助，賴男憤而將手機丟到瓦斯爐上燒毀，因此引發火勢；警方初步確認現場符合家庭暴力防治法要件，先依家暴法現行犯逮捕賴男，隨後又在屋中查獲微量毒品安非他命及吸食器。

警方表示，目前已針對趙女部分完成筆錄，並協助趙女聲請保護令，全案詢後將依家暴、傷害、恐嚇、毀損、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌將賴男送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢。圖／警方提供
賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢。圖／警方提供

警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。圖／警方提供
警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。圖／警方提供

警方在屋內發現微量毒品安非他命及吸食器。圖／警方提供
警方在屋內發現微量毒品安非他命及吸食器。圖／警方提供

賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢。圖／警方提供
賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢。圖／警方提供

毒品 消防人員 安非他命

延伸閱讀

高雄女和男友投宿摩鐵喪命 男友急報警..現場發現毒煙彈

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

相關新聞

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

為維護市民夜間安寧及道路交通安全，桃園市中壢警分局於日前結合環境保護局、新竹區監理所中壢監理站實施聯合稽查，強力執行「靜桃專案」，針對改裝車輛聚集熱點及易發生危險駕駛路段規劃攔檢勤務，全面淨化轄區治安與交通秩序。

車燈「龍頭廠」大億集團二代涉內線交易 繳160萬判緩刑

車燈「龍頭廠」大億集團負責人吳俊億之子吳育賢擔任興櫃公司仁新醫藥法人董事時，事先獲悉利空訊息賣出股票避損160萬元，依內線交易罪起訴；台北地院審理，考量他繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付160萬元。可上訴。

桃園18歲女產死嬰後埋屍公園 友驚聞報警擴大搜尋中

桃園市蘆竹區驚傳埋嬰案，1名18歲陳姓女子去年懷孕，今年2月突然產下嬰兒，但嬰兒出生時已無生命跡象，陳女因恐懼、不知如何處理，竟獨自將嬰兒遺體埋在高鐵橋下一處公園，友人得知後向警方報案，全案已進入偵辦，案情仍待釐清。

影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮

高雄市三民區昨天1名男子行走在車水馬龍的要道，隨機攔車找人「釘孤枝」、丟擲物品挑釁，影響往來人車安全，令路人不堪其擾，報警查辦他。警方發現他另毀損路旁車輛及停車場充電樁，依法逮捕他移送法辦。

救火受阻急破門 北市警消驚見逆子涉毒囚虐母親秒逮人

台北市士林區某民宅今凌晨傳出火警，警、消趕赴撲救，屋內人員卻拒不開門，強勢破門後發現，賴姓男子毆打、囚禁趙姓母親，並用瓦斯爐將趙的手機燒毀，因此形成火勢，警消滅火後在屋內發現毒品安非他命等物，當場逮捕賴男送辦。

戒菸治療管理中心吞菸捐464萬 主持人判緩刑3年支付公庫20萬

由衛福部國健署採購，台灣家醫學會、台灣流行病學會受託辦理的「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠，被控詐領、侵吞菸捐款項464萬元，依公益侵占、偽造文書罪嫌起訴；台北地院審理，今判賴有期徒刑9月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。