聽新聞
0:00 / 0:00
戒菸治療管理中心吞菸捐464萬 主持人判緩刑3年支付公庫20萬
由衛福部國健署採購，台灣家醫學會、台灣流行病學會受託辦理的「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠，被控詐領、侵吞菸捐款項464萬元，依公益侵占、偽造文書罪嫌起訴；台北地院審理，今判賴有期徒刑9月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元。可上訴。
國健署辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」發包採購，計畫中設立「戒菸治療管理中心」，並於2016、2017年間以台灣家醫學會、台灣流行病學會名義向國健署承攬戒菸查核計畫。
檢方查出，「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠等人涉嫌以假交易發票、人頭薪資帳戶手法詐領菸捐共464萬餘元。
檢方指控，相關菸捐被賴志冠用以私人名義出國參加與戒菸查核計畫無關的醫學會議所需的發票、飯店住宿等費用，以及與規定不符的戒菸治療管理中心協同主持人薪資、翻譯等私人帳項，依法起訴賴與中心員工、廠商15人，其餘被告也分別判刑。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。