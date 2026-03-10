戒菸治療管理中心吞菸捐464萬 主持人判緩刑3年支付公庫20萬

由衛福部國健署採購，台灣家醫學會、台灣流行病學會受託辦理的「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠，被控詐領、侵吞菸捐款項464萬元，依公益侵占、偽造文書罪嫌起訴；台北地院審理，今判賴有期徒刑9月，得易科罰金，緩刑3年，支付公庫20萬元。可上訴。

國健署辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」發包採購，計畫中設立「戒菸治療管理中心」，並於2016、2017年間以台灣家醫學會、台灣流行病學會名義向國健署承攬戒菸查核計畫。

檢方查出，「戒菸治療管理中心」主持人賴志冠等人涉嫌以假交易發票、人頭薪資帳戶手法詐領菸捐共464萬餘元。

檢方指控，相關菸捐被賴志冠用以私人名義出國參加與戒菸查核計畫無關的醫學會議所需的發票、飯店住宿等費用，以及與規定不符的戒菸治療管理中心協同主持人薪資、翻譯等私人帳項，依法起訴賴與中心員工、廠商15人，其餘被告也分別判刑。

