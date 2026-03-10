快訊

高雄女和男友投宿摩鐵喪命 男友急報警..現場發現毒煙彈

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄林姓男子和張姓女子今天清晨1時許投宿鼓山區某汽車旅館，今清晨5時許林男卻發現張女倒臥浴室一動也不動，通報警消後等救護人員到場，張女已明顯無生命跡象，警方於現場發現含依托咪酯成分的電子煙彈，懷疑是施用毒品所致，詳細死因待解剖釐清。

警方調查，張女（21歲）和林男（29歲）為男女朋友，當時員警到場時，林男意識清楚，是他發現張女倒臥浴室無動靜，才通報警方及救護人員到場。

鼓山警分局獲報後，另通知鑑識人員到場，現場未發現明顯打鬥的混亂情形，2人身上無外傷，但於房內發現疑含依托咪酯成分的電子煙煙彈，懷疑兩人在房內施用毒品過量所致。

警方初步詢問後，將林男依現行犯逮捕，依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，至於張女死因，則待法醫解剖化驗後釐清，並調查林男責任。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市鼓山警分局外觀。本報資料照片
高雄市鼓山警分局外觀。本報資料照片

汽車旅館 高雄 救護人員

