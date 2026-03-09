聽新聞
澎湖望安雜草火警 警消岸巡等單位全力搶救
澎湖望安鄉西安村今晚發生雜草燃燒火警，火勢在風力助長下，一發不可收拾，警消岸巡等單位正全力搶救，望安鄉公所也調度將軍分隊等消防乘船前往支援，防止火勢延燒至住宅區。
澎湖消防局在晚間6時30分接獲民眾報案，指望安鄉西安村103號後方有雜草燃燒情形。接獲通報後，立即派遣望安分隊出動消防車2輛3人前往現場，並同步通報望安民航站支援1車3人前往協助。
由於地形空曠且風勢強勁，火勢迅速向周邊延燒，現場立即部署水線出水進行滅火作業，同時請求增加人力支援，包括望安分局，海岸巡防等單位也都投入救援工作，也調度將軍分隊搭乘鄉公所交通船前往支援。
澎湖消防局表示，望安鄉西安村103號後方，由於整處都是雜草，火勢在風力助長下蔓延，目前包括消防、岸巡安檢所、望安分局、義消、將軍分隊等動員支援人員31人、消防車3輛全力搶救中。
