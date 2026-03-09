男開走路旁未熄火廂型車竄逃 連撞多車、3輛警車也受損

林姓男子今在基隆市中心，發現路旁有輛廂型車未熄火，車上也沒人，上車開走。警方接獲車主報案派員攔截，林男開車逃逸途中，連撞多輛汽、機車，還有3輛警車受損。警方攔下廂型車，將受傷的林男送醫包紮，晚間帶回警局偵辦中。

基隆警一分局忠二路派出所今天下午3時許，接獲廂型車主報案，指他停在派出所附近的廂型車，因為沒有熄火，被人開走。

警方調閱相關道路監視器，查出47歲林男開著偷來的廂型車，繞行一大段路，先進入警二分局轄區，又轉往警三分局轄區，最後又開回忠二路派出所附近，立刻通報警力攔截圍捕。

林男發現警車追逐加速逃逸，行經仁愛市場一帶撞上路旁兩輛汽車，又一路狂飆，在開到中山區被捕地點途中，撞擊多輛汽車，還有在路口停等紅燈的機車也被撞上，造成騎士受傷傷。警方最後在中山高中前，用警車包夾廂型車擊，再破窗將林男拉出車外逮捕。

林男偷車逃逸並拒捕，共造成5輛汽車、多輛機車及3輛警車受損。傷者除了林男和騎士，另有1名警員破窗時手部遭玻璃割傷，3人經送醫治療，都無大礙。

警方初步調查，林男被捕時精神恍惚，但身上並無毒品等違禁物，林男無相毒品紀錄，也不是通緝犯，竊車及拒捕原因待進一步調查釐清，並朝妨害公務、公共危險、毀損、竊盜及傷害罪嫌偵辦。

林姓男子今在基隆市中心偷走未熄火的廂型車，開車逃逸途中撞擊多輛汽、機車。警方逮捕後先將林男送醫包紮，再帶回警局偵辦。記者邱瑞杰／翻攝