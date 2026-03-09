快訊

經典賽Live／6局上金倒永適時安打再添1分 南韓6：1澳洲

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

男開走路旁未熄火廂型車竄逃 連撞多車、3輛警車也受損

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

林姓男子今在基隆市中心，發現路旁有輛廂型車未熄火，車上也沒人，上車開走。警方接獲車主報案派員攔截，林男開車逃逸途中，連撞多輛汽、機車，還有3輛警車受損。警方攔下廂型車，將受傷的林男送醫包紮，晚間帶回警局偵辦中。

基隆警一分局忠二路派出所今天下午3時許，接獲廂型車主報案，指他停在派出所附近的廂型車，因為沒有熄火，被人開走。

警方調閱相關道路監視器，查出47歲林男開著偷來的廂型車，繞行一大段路，先進入警二分局轄區，又轉往警三分局轄區，最後又開回忠二路派出所附近，立刻通報警力攔截圍捕。

林男發現警車追逐加速逃逸，行經仁愛市場一帶撞上路旁兩輛汽車，又一路狂飆，在開到中山區被捕地點途中，撞擊多輛汽車，還有在路口停等紅燈的機車也被撞上，造成騎士受傷傷。警方最後在中山高中前，用警車包夾廂型車擊，再破窗將林男拉出車外逮捕。

林男偷車逃逸並拒捕，共造成5輛汽車、多輛機車及3輛警車受損。傷者除了林男和騎士，另有1名警員破窗時手部遭玻璃割傷，3人經送醫治療，都無大礙。

警方初步調查，林男被捕時精神恍惚，但身上並無毒品等違禁物，林男無相毒品紀錄，也不是通緝犯，竊車及拒捕原因待進一步調查釐清，並朝妨害公務、公共危險、毀損、竊盜及傷害罪嫌偵辦。

林姓男子今在基隆市中心偷走未熄火的廂型車，開車逃逸途中撞擊多輛汽、機車。警方逮捕後先將林男送醫包紮，再帶回警局偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今在基隆市中心偷走未熄火的廂型車，開車逃逸途中撞擊多輛汽、機車。警方逮捕後先將林男送醫包紮，再帶回警局偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

林姓男子今在基隆市中心偷走未熄火的廂型車，開車逃逸途中撞擊多輛汽、機車。警方逮捕後先將林男送醫包紮，再帶回警局偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
林姓男子今在基隆市中心偷走未熄火的廂型車，開車逃逸途中撞擊多輛汽、機車。警方逮捕後先將林男送醫包紮，再帶回警局偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

妨害公務 警車

延伸閱讀

教友家訪途中起衝突 2男遭關懷對象持榔頭追打重傷

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

相關新聞

北市警官泡三溫暖「累到忘開會」 涉不當場所遭記過調職

北市保大行政組呂姓組長日前未到班且未出席周報會議，同仁基於擔心循線追查，發現呂男在新北市三重區某三溫暖正結帳準備離開，雖確認呂男平安無事，但因該店由新北市警局列管在案，警方後續依非因公涉足不當場所，對呂記過處分並調離主管職務。

台男身上綁2隻波斯貓闖關搭機 金門航警攔查送辦

一名台籍江姓男子今天上午企圖將2隻波斯貓綁在身上，經金門轉機帶回台灣本島，不料在金門尚義機場通關安檢時，被航警發現身形異常臃腫且神情緊張，攔下檢查，在其右小腿及襠部查獲綑綁2隻，全案依違反相關法規移送偵辦。

男開走路旁未熄火廂型車竄逃 連撞多車、3輛警車也受損

林姓男子今在基隆市中心，發現路旁有輛廂型車未熄火，車上也沒人，上車開走。警方接獲車主報案派員攔截，林男開車逃逸途中，連撞多輛汽、機車，還有3輛警車受損。警方攔下廂型車，將受傷的林男送醫包紮，晚間帶回警局偵辦中。

嘉縣兩車相撞釀7人傷 31歲女送醫後不治

昨天上午11時許嘉義縣番路鄉新福村附近發生嚴重車禍，兩輛自小客車疑對撞，造成7名乘客受傷，其中一名31歲女子現場失去呼吸心跳，送醫後不治。

修理小貨車突然車身下滑 高雄修車師傅慘遭壓死

高市仁德路今天下午2時38分許傳出一起離奇意外！55歲的葉姓男子在修理故障的小貨車時，疑車輛沒有固定好，車身滑下壓到葉男身軀，消防救護員獲報到場協助脫困，發現葉已無生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。

房東催房租聯絡不上女房客 高雄警方和鎖匠開門赫見她陳屍床上

高雄市陳姓房東因催繳租屋近2個月的黃姓女房客，數日聯繫不到人，今天近午時分報警，警方會同鎖匠到大樓開門，進屋赫見黃女躺在床上已死亡，屍體些微腫脹，因房門無遭人破壞痕跡，將通知家屬並報請檢察官釐清死亡原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。