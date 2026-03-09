聽新聞
他剛成為南檢通緝犯還酒後騎車 見便衣警心虛閃入小巷仍遭逮
30多歲吳姓男子才剛遭台南地檢署發布洗錢防制法偵字通緝，昨天下午仍酒後騎車出現在台南市南區金華路上；轄區第六警分局鹽埕派出所員警在附近辦案，眼見吳神色有異，心虛企圖規避查緝，上前盤查，發現他是通緝犯，且酒測值達每公升0.47毫克，當場逮捕送辦。
第六警分局指出，昨天下午5時許，鹽埕派出所員警身著便衣，在金華路辦案，當時看到吳姓男子騎乘機車，閃入巷內，上前表明身分盤查；員警查出他是南檢剛發布的通緝犯，由於聞到吳有酒氣，詢問是否酒後騎車，吳已停車並下車站在機車旁，承認有喝酒，但否認有騎車。
警方實施酒精濃度測試，吳的呼氣酒精濃度達每公升0.47毫克，由於吳仍否認酒駕，員警直接調閱路口監視器影像，請吳自己確認畫面；吳見無法狡辯，才不再多說，警方當場吊扣機車、駕照，並依法逮捕，全案詢後依洗錢防制法及公共危險罪，移送台南地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
