北市警官泡三溫暖「累到忘開會」 涉不當場所遭記過調職
北市保大行政組呂姓組長日前未到班且未出席周報會議，同仁基於擔心循線追查，發現呂男在新北市三重區某三溫暖正結帳準備離開，雖確認呂男平安無事，但因該店由新北市警局列管在案，警方後續依非因公涉足不當場所，對呂記過處分並調離主管職務。
據悉，年約53歲的呂男2月24日晚上9時下班返家後，2月25日上午無故未到班，也未參加例行性周報視訊會議，同仁擔心呂男因身體出狀況才未出現，不敢大意，持續致電呂男手機，並到呂男家中尋人，皆未找到呂男，直到清查呂男公務手機定位在新北市三重區一帶，員警循線到場，才在一家三溫暖店中，發現剛結完帳、正準備離開的呂男。
呂男表示，他一早身體不適，所以到三溫暖洗浴，未料太疲勞、睡太熟，所以遲到。警方表示，雖確認呂男平安無事，但後續警方自檢清查，發現該三溫暖屬新北市警局列管場所，呂男涉足不當場所已違反警察風紀規定，台北市保安警察大隊後續依規定報請警局予以記過並改調非主管職務。
