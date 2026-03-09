台男身上綁2隻波斯貓闖關搭機 金門航警攔查送辦

一名台籍江姓男子今天上午企圖將2隻波斯貓綁在身上，經金門轉機帶回台灣本島，不料在金門尚義機場通關安檢時，被航警發現身形異常臃腫且神情緊張，攔下檢查，在其右小腿及襠部查獲綑綁2隻，全案依違反相關法規移送偵辦。

航空警察局台北分局金門分駐所表示，員警今天在尚義機場執行旅客安全檢查勤務時，發現一名江姓男性旅客身形異常臃腫、神情緊張，形跡可疑，於是上前攔查。經進一步檢查，在其右小腿及襠部位置查獲綑綁的活體波斯貓2隻，立即將江男帶回分駐所調查。

警方調查，江男年約50歲，自稱日前在廈門購得這2隻寵物貓，今天上午先經由小三通搭船入境金門，再趕赴尚義機場準備搭機前往台灣本島。為躲避檢疫及查驗，他將貓隻綁在腹部與大腿位置試圖闖關，沒想到因為身形異常與太緊張，被攔查。

雖然一度有傳出是江男在過安檢時，貓咪突然發出叫聲，才引起航警注意而敗露，但警方否認這項說辭。

航警指出，江男訊後已依違反《動物傳染病防治條例》及《海關緝私條例》，移送福建金門地方檢察署偵辦。

至於查獲的2隻波斯貓，已通報農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站，後續可能會難逃「安樂死」的命運。

航警提醒，未經檢疫程序私自攜帶或走私活體動物入境，除違反相關法令外，也可能將禽流感、狂犬病等重大動物傳染病帶入國內，對公共衛生及生態環境造成風險，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

1名台籍江姓男子，今日上午將2隻波斯貓綁在身上闖關想要搭機返台，在過安檢時被航警查獲。圖/警方提供

1名台籍江姓男子，今日將2隻波斯貓綁在身上夾帶闖關搭機返台，在過安檢時被航警查獲。圖/警方提供