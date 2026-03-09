房東催房租聯絡不上女房客 高雄警方和鎖匠開門赫見她陳屍床上

高雄市陳姓房東因催繳租屋近2個月的黃姓女房客，數日聯繫不到人，今天近午時分報警，警方會同鎖匠到大樓開門，進屋赫見黃女躺在床上已死亡，屍體些微腫脹，因房門無遭人破壞痕跡，將通知家屬並報請檢察官釐清死亡原因。

新興警分局調查，陳姓房東2個月前將位於新興區某大樓的套房出租給黃姓女房客（33歲），因近日催繳房租聯絡不到人，陳男今天近午時分報警。

轄區警方會同鎖匠到場開門，進屋赫見黃女躺在床上，已明顯死亡，屍體稍微腫脹；警方鑑識人員鑑識發現房屋沒有被破壞痕跡，應無他殺之嫌，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

