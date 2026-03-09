快訊

影／騎士將大冰箱放機車後座還逆向行駛 警調監視器開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

有網友昨晚9時許在社群媒體Threads貼出1段影音，指1名機車騎士疑似載1台長方形大冰箱放在機車後座，行駛在台南安南區海佃路四段上，還逆向行駛，險象環生，有如移動式棺材、神主牌；轄區第三警分局調閱監視器，確認騎士涉違反2項交通法規，將依法開罰。

第三警分局表示，有關網傳機車逆向行駛並載運物品疑未依規定影響行車安全，分局已調閱影像查證，並通知駕駛人到案說明；將依道路交通管理處罰條例第45條，不依遵行方向行駛，將處600至1800元罰鍰；另機車載物超長、超寬或超高未依規定，依第31條第5項處300至600元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人行車應遵守交通規則，機車載運物品亦應依規定綑綁固定並注意長寬高度限制；若載運物品過長、過寬或過高，甚至遮蔽燈號或車牌，或在行進間晃動、滑落，除影響自身操控外，可能在轉彎或煞車時造成偏移、掉落，也可能干擾後方及周邊車輛視線，進而造成交通危險。

1名機車騎士疑似載1台長方形大冰箱放在機車腳踏板，行駛在台南安南區海佃路四段上，還逆向行駛，險象環生。記者袁志豪／翻攝
1名機車騎士疑似載1台長方形大冰箱放在機車腳踏板，行駛在台南安南區海佃路四段上，還逆向行駛，險象環生。記者袁志豪／翻攝

社群媒體 監視器

相關新聞

WBC台韓之戰南市府戶外轉播場 女子踩踏國旗半小時警方要查

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨天與韓國隊交手，台南市政府在安平區永華市政中心西側廣場安排戶外轉播，現場有名女子與其他民眾有口角糾紛，警方到場勸導後讓她離去，事後有民眾拍到女子還疑似踩踏、涉毀損國旗，畫面傳上網路，警方表示將通知女子到案說明。

北市警官泡三溫暖「累到忘開會」 涉不當場所遭記過調職

北市保大行政組呂姓組長日前未到班且未出席周報會議，同仁基於擔心循線追查，發現呂男在新北市三重區某三溫暖正結帳準備離開，雖確認呂男平安無事，但因該店由新北市警局列管在案，警方後續依非因公涉足不當場所，對呂記過處分並調離主管職務。

台男身上綁2隻波斯貓闖關搭機 金門航警攔查送辦

一名台籍江姓男子今天上午企圖將2隻波斯貓綁在身上，經金門轉機帶回台灣本島，不料在金門尚義機場通關安檢時，被航警發現身形異常臃腫且神情緊張，攔下檢查，在其右小腿及襠部查獲綑綁2隻，全案依違反相關法規移送偵辦。

房東催房租聯絡不上女房客 高雄警方和鎖匠開門赫見她陳屍床上

高雄市陳姓房東因催繳租屋近2個月的黃姓女房客，數日聯繫不到人，今天近午時分報警，警方會同鎖匠到大樓開門，進屋赫見黃女躺在床上已死亡，屍體些微腫脹，因房門無遭人破壞痕跡，將通知家屬並報請檢察官釐清死亡原因。

影／騎士將大冰箱放機車後座還逆向行駛 警調監視器開罰

有網友昨晚9時許在社群媒體Threads貼出1段影音，指1名機車騎士疑似載1台長方形大冰箱放在機車後座，行駛在台南安南區海佃路四段上，還逆向行駛，險象環生，有如移動式棺材、神主牌；轄區第三警分局調閱監視器，確認騎士涉違反2項交通法規，將依法開罰。

八里關渡橋驚傳墜河意外 男子沉入淡水河命危送醫

新北市八里區關渡橋今天中午驚傳落水意外，1名60多歲男子不明原因從關渡橋上墜落至淡水河，目擊民眾發現立即報警。新北市消防局獲報出動船艇到場將落水的男子救起，但男子已無呼吸心跳，目前已送醫急救中。男子身分及落水原因仍待調查。

