影／騎士將大冰箱放機車後座還逆向行駛 警調監視器開罰

有網友昨晚9時許在社群媒體Threads貼出1段影音，指1名機車騎士疑似載1台長方形大冰箱放在機車後座，行駛在台南安南區海佃路四段上，還逆向行駛，險象環生，有如移動式棺材、神主牌；轄區第三警分局調閱監視器，確認騎士涉違反2項交通法規，將依法開罰。

第三警分局表示，有關網傳機車逆向行駛並載運物品疑未依規定影響行車安全，分局已調閱影像查證，並通知駕駛人到案說明；將依道路交通管理處罰條例第45條，不依遵行方向行駛，將處600至1800元罰鍰；另機車載物超長、超寬或超高未依規定，依第31條第5項處300至600元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人行車應遵守交通規則，機車載運物品亦應依規定綑綁固定並注意長寬高度限制；若載運物品過長、過寬或過高，甚至遮蔽燈號或車牌，或在行進間晃動、滑落，除影響自身操控外，可能在轉彎或煞車時造成偏移、掉落，也可能干擾後方及周邊車輛視線，進而造成交通危險。