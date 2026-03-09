WBC台韓之戰南市府戶外轉播場 女子踩踏國旗半小時警方要查

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨天與韓國隊交手，台南市政府在安平區永華市政中心西側廣場安排戶外轉播，現場有名女子與其他民眾有口角糾紛，警方到場勸導後讓她離去，事後有民眾拍到女子還疑似踩踏、涉毀損國旗，畫面傳上網路，警方表示將通知女子到案說明。

台南市警第四分局副分局長林佳輝指出，昨天下午1時50分許，永華市政中心西側正在轉播WBC賽事，現場維安員警巡邏時，發現1名女子（約30歲）與現場民眾發生口角糾紛，立即上前處理；該名女子當時情緒一度激動，還稱「你打擾我看球、你以為你是誰啊、已經影響到我權利了」。

經員警制止並加以安撫後，女子情緒逐漸緩和，繼續看球賽，直到比賽結束後離去；不過來有民眾拍到這名女子腳踩國旗約半小時，影片PO上網後引起網友討論；警方說明，當下不知道女子有踩踏國旗的行徑，將依刑法毀損國旗罪嫌，通知女子到案說明，依法函送台南地檢署偵辦。

民眾拍到這名女子腳踩國旗約半小時，影片PO上網後引起網友討論。圖／翻攝自社會事新聞影音

