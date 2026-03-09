快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

台南女子應援派對看球賽踩國旗 警方啟動調查

中央社／ 台南9日電

台南市政府昨天在永華市政中心西側廣場舉辦棒球賽應援派對，一名女子疑似因踩踏國旗與其他民眾口角，員警勸導時未發現踩國旗行為，但有民眾拍下影片上傳網路，警方啟動調查。

台南市政府舉辦「2026 WBC世界棒球經典賽熱血應援派對」，昨天轉播台韓大戰吸引不少民眾前往參加，但有民眾於活動後在社群網站發布影片，拍下一名女子坐在椅子上觀看球賽時，一邊將一支用來加油的手搖小國旗踩在腳下，並不時在地上來回磨擦。

女子在員警趨前時情緒激動，對員警大聲咆哮，指稱員警打擾她看球，已影響她的權利，員警則持續安撫女子情緒。

台南市政府警察局第四分局副分局長林佳輝今天接受媒體聯訪表示，昨天下午1時50分左右，台南市政府永華市政中心西側廣場轉播WBC賽事現場，有民眾發生口角糾紛，員警發現後隨即上前處理，一名女子一度情緒激動，經員警制止並加以安撫後離開。

林佳輝表示，事後有民眾將女子在警方到場前踩踏國旗情事上傳社群網站，警方已掌握女子身分，將依法通知到案調查說明，調查結果如有違反刑法第160條毀損國旗罪，將依法函送台南地檢署偵辦。

國旗

相關新聞

八里關渡橋驚傳墜河意外 男子沉入淡水河命危送醫

新北市八里區關渡橋今天中午驚傳落水意外，1名60多歲男子不明原因從關渡橋上墜落至淡水河，目擊民眾發現立即報警。新北市消防局獲報出動船艇到場將落水的男子救起，但男子已無呼吸心跳，目前已送醫急救中。男子身分及落水原因仍待調查。

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

兄弟齊心？板橋路旁爭吵 員警上前盤查竟遭聯手施暴

一對曾姓兄弟今年1月10日晚間近10時，因故在新北市板橋區某店面前，相互爭吵、叫囂，板橋警分局派出所何姓員警見狀上前盤查，不料曾兄非但不配合，還以「五字經」髒話辱罵員警，兄弟2人瞬間前嫌盡釋，共同施暴員警。經何員提告，新北地檢署依妨害公務罪嫌起訴這對兄弟。

影／凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」 65歲男遭軍警壓制送辦

李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」，遭憲兵壓制後，警方介入將李男帶返警所調查，發現李男可正常溝通，但言詞偏激、情緒狀況異常，此前無相關陳情紀錄，詢後依恐嚇公眾危安罪嫌送辦。

影／高雄六合夜市搶停車 小黃運將和駕駛爆口角驚動警到場

王姓男子昨深夜11時30分駕車行經高市新興區六合夜市旁，和計程車蔡姓司機為爭搶路邊停車空間爆發口角衝突，引路人圍觀；警方獲報趕抵，為免事端擴大，將雙方帶回，後兩人情緒平復，互不提告。

「砰」一聲！屏東驚傳路邊汽車突起火 1男燒燙傷送醫插管

屏東縣屏東市今上午8時許驚傳汽車火警，消防人車接獲報案趕往現場，發現一名22歲陳姓男子臉部與肢體燒燙傷，送往寶建醫院急救，火勢撲滅後在副駕駛座見到一只4公斤瓦斯桶，起火原因待消防局調查。

