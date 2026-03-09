聽新聞
台南女子應援派對看球賽踩國旗 警方啟動調查
台南市政府昨天在永華市政中心西側廣場舉辦棒球賽應援派對，一名女子疑似因踩踏國旗與其他民眾口角，員警勸導時未發現踩國旗行為，但有民眾拍下影片上傳網路，警方啟動調查。
台南市政府舉辦「2026 WBC世界棒球經典賽熱血應援派對」，昨天轉播台韓大戰吸引不少民眾前往參加，但有民眾於活動後在社群網站發布影片，拍下一名女子坐在椅子上觀看球賽時，一邊將一支用來加油的手搖小國旗踩在腳下，並不時在地上來回磨擦。
女子在員警趨前時情緒激動，對員警大聲咆哮，指稱員警打擾她看球，已影響她的權利，員警則持續安撫女子情緒。
台南市政府警察局第四分局副分局長林佳輝今天接受媒體聯訪表示，昨天下午1時50分左右，台南市政府永華市政中心西側廣場轉播WBC賽事現場，有民眾發生口角糾紛，員警發現後隨即上前處理，一名女子一度情緒激動，經員警制止並加以安撫後離開。
林佳輝表示，事後有民眾將女子在警方到場前踩踏國旗情事上傳社群網站，警方已掌握女子身分，將依法通知到案調查說明，調查結果如有違反刑法第160條毀損國旗罪，將依法函送台南地檢署偵辦。
