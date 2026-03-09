杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外。一輛載有遊客的遊覽車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，車上含司機約十多人。消防局獲報後緊急派遣消防與救護人員趕往救援，目前已知至少9人受傷，其中一人意識不清，事故原因仍待釐清。

南投縣消防局表示，事故發生在杉林溪自然園區內道路，初步了解車上包含司機與遊客約十餘人。遊覽車疑似在行駛途中偏離道路，整輛車滑落邊坡，落差約3、40公尺。

園區人員率先趕到現場查看時，發現車外已有三名民眾，車內仍有六人受困，其中五人意識清醒，另有一人意識不清。消防人員到場後立即展開救援與傷患檢傷分類，並陸續將傷者送醫治療。

消防局指出，目前統計至少9人受傷，傷勢以擦挫傷及疑似骨折為主，確切傷亡人數與傷勢仍在進一步確認中。由於事故地點位於山區邊坡，道路狹窄，救援人員需利用繩索及擔架將傷者轉運至道路，再由救護車送往醫院。