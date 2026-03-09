快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／台中報導

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外。一輛載有遊客的遊覽車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，車上含司機約十多人。消防局獲報後緊急派遣消防與救護人員趕往救援，目前已知至少9人受傷，其中一人意識不清，事故原因仍待釐清。

南投縣消防局表示，事故發生在杉林溪自然園區內道路，初步了解車上包含司機與遊客約十餘人。遊覽車疑似在行駛途中偏離道路，整輛車滑落邊坡，落差約3、40公尺。

園區人員率先趕到現場查看時，發現車外已有三名民眾，車內仍有六人受困，其中五人意識清醒，另有一人意識不清。消防人員到場後立即展開救援與傷患檢傷分類，並陸續將傷者送醫治療。

消防局指出，目前統計至少9人受傷，傷勢以擦挫傷及疑似骨折為主，確切傷亡人數與傷勢仍在進一步確認中。由於事故地點位於山區邊坡，道路狹窄，救援人員需利用繩索及擔架將傷者轉運至道路，再由救護車送往醫院。

至於遊覽車為何會衝出道路、是否涉及機械故障或駕駛因素，相關單位正進一步調查釐清。

杉林溪發生遊覽車墜谷意外，至少9人受傷。圖／Threads@peng840406授權提供
杉林溪發生遊覽車墜谷意外，至少9人受傷。圖／Threads@peng840406授權提供

意識 遊覽車

延伸閱讀

「砰」一聲！屏東驚傳路邊汽車突起火 1男燒燙傷送醫插管

洩一地泥…台61線觀音段重大車禍 5車追撞2人OHCA

影／雲林斗六大型木工廠傳火警 大量木屑悶燒原因待查

疑賞燈路況不明母女跌落深水溝 警消緊急馳援送往醫救治

相關新聞

杉林溪遊覽車墜谷7人輕重傷1人意識不清 繩索擔架救出送醫

南投縣消防局指出，竹山鎮杉林溪自然園區遊覽車墜落邊坡事故救援已告一段落。車上含司機共7人，已全數被救出，其中6人傷勢較輕，另有1人傷勢較重且一度意識不清，均送醫治療，事故原因仍待進一步釐清。

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外。一輛載有遊客的遊覽車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，車上含司機約十多人。消防局獲報後緊急派遣消防與救護人員趕往救援，目前已知至少9人受傷，其中一人意識不清，事故原因仍待釐清。

洩一地泥…台61線觀音段重大車禍 5車追撞2人OHCA

台61線43.7公里北向桃園市觀音區高架路段，今清晨5時59分發生重大連環追撞事故，共5車碰撞、5人受傷，其中2人到院前已心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

八里關渡橋驚傳墜河意外 男子沉入淡水河命危送醫

新北市八里區關渡橋今天中午驚傳落水意外，1名60多歲男子不明原因從關渡橋上墜落至淡水河，目擊民眾發現立即報警。新北市消防局獲報出動船艇到場將落水的男子救起，但男子已無呼吸心跳，目前已送醫急救中。男子身分及落水原因仍待調查。

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

兄弟齊心？板橋路旁爭吵 員警上前盤查竟遭聯手施暴

一對曾姓兄弟今年1月10日晚間近10時，因故在新北市板橋區某店面前，相互爭吵、叫囂，板橋警分局派出所何姓員警見狀上前盤查，不料曾兄非但不配合，還以「五字經」髒話辱罵員警，兄弟2人瞬間前嫌盡釋，共同施暴員警。經何員提告，新北地檢署依妨害公務罪嫌起訴這對兄弟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。