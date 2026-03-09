男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

南投縣消防局指出，竹山鎮杉林溪自然園區遊覽車墜落邊坡事故救援已告一段落。車上含司機共7人，已全數被救出，其中6人傷勢較輕，另有1人傷勢較重且一度意識不清，均送醫治療，事故原因仍待進一步釐清。

2026-03-09 13:42