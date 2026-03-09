快訊

男子持刀闖總統府叫囂 總統府：警衛即刻壓制、無人受傷

聯合報／ 黃婉婷／台北報導

針對65歲男子今日凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭軍警壓制送辦。總統府指出，警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處、壓制該名男子，現場並無人員受傷，府區安全無虞；後續將由警察機關依法處理，未來也將持續強化維安與巡查作業，確保相關安全。

總統府發言人郭雅慧表示，今日凌晨約2時50分，一名男子持水果刀闖入總統府前廣場。總統府警衛單位第一時間依標準作業程序迅速應處，立即將該名男子壓制控制，現場並無人員受傷，府區安全無虞。

郭雅慧指出，男子遭壓制後，交由趕到現場的員警帶回轄區派出所進一步調查，相關案情將由警察機關依法處理。總統府維安人員平時均依規定落實各項安全演練與應變機制，未來也將持續強化府區維安與巡查作業以確保相關安全。

李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」。圖／警方提供
總統府 郭雅慧 維安

相關新聞

杉林溪遊覽車墜谷7人輕重傷1人意識不清 繩索擔架救出送醫

南投縣消防局指出，竹山鎮杉林溪自然園區遊覽車墜落邊坡事故救援已告一段落。車上含司機共7人，已全數被救出，其中6人傷勢較輕，另有1人傷勢較重且一度意識不清，均送醫治療，事故原因仍待進一步釐清。

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外。一輛載有遊客的遊覽車疑似失控衝出道路，連人帶車墜落約3、40公尺深邊坡，車上含司機約十多人。消防局獲報後緊急派遣消防與救護人員趕往救援，目前已知至少9人受傷，其中一人意識不清，事故原因仍待釐清。

杉林溪遊覽車墜谷7人輕重傷 遊客憶去年險墜谷直呼「命大」

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區中午發生遊覽車墜谷意外，連司機共7人輕重傷，有網友立即傳出墜谷影片，一名遊客留言回憶，去年搭乘杉林溪遊園車時，司機曾緊急煞車，後來車輛即熄火，司機還稱，若無熄火，即可能「衝出山谷」，迄今回想仍餘悸猶存，直呼「命大」。

八里關渡橋驚傳墜河意外 男子沉入淡水河命危送醫

新北市八里區關渡橋今天中午驚傳落水意外，1名60多歲男子不明原因從關渡橋上墜落至淡水河，目擊民眾發現立即報警。新北市消防局獲報出動船艇到場將落水的男子救起，但男子已無呼吸心跳，目前已送醫急救中。男子身分及落水原因仍待調查。

洩一地泥…台61線觀音段重大車禍 5車追撞2人OHCA

台61線43.7公里北向桃園市觀音區高架路段，今清晨5時59分發生重大連環追撞事故，共5車碰撞、5人受傷，其中2人到院前已心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

