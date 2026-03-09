兄弟齊心？板橋路旁爭吵 員警上前盤查竟遭聯手施暴

一對曾姓兄弟今年1月10日晚間近10時，因故在新北市板橋區某店面前，相互爭吵、叫囂，板橋警分局派出所何姓員警見狀上前盤查，不料曾兄非但不配合，還以「五字經」髒話辱罵員警，兄弟2人瞬間前嫌盡釋，共同施暴員警。經何員提告，新北地檢署依妨害公務罪嫌起訴這對兄弟。

案發時，員警見兄弟倆在路邊吵得不可開交，於是立刻上前制止，並表示將對兩人施以盤查，不料正在氣頭上的曾兄不僅拒絕提供身分資料，還當場口出穢言，何員隨即上前欲以妨害公務現行犯將曾兄壓制逮捕。

豈料一旁曾弟見狀，非但未制止曾兄言行，還加入推擠、拉扯員警的行列，以此強暴手段妨害何員執行公務。兄弟倆被帶回警局後，異口同聲地說，那句五字經是兄弟間在互罵，卻被員警誤認為是在辱罵警察。但檢察官參酌經何員職務報告及隨身密錄器後，並未採信2人辯詞，依法起訴。