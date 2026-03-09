快訊

憑記憶尋舊家！桃園翁走近20公里到大溪 警助父女團圓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園一名62歲劉姓男子昨自桃園區一路步行至大溪區，距離達近20公里，直到晚間他獨自坐在超商外神情呆滯，巡邏員警見狀後將他帶回派出所安置；警方發現劉男有失智情形，趕緊聯繫家屬順利將人帶返家，也提醒可替失智親友配戴聯絡手環或申請防走失服務確保安全。

桃園市警察局大溪分局三層派出所副所長許益祥與警員蔡佳明昨晚10時許執行線上巡邏勤務時，行經大溪區復興路一段超商前，發現一名男子獨自坐在椅子上神情呆滯、兩眼無神，員警靠近時並聞到其身上散發出酸臭味，察覺有異後立即上前關心。

經詢問得知該男子為62歲劉男，疑似有失智情形。劉男表示自己是從大溪市區一路走路上來，但無法說出住家地址，也說不出家人聯絡電話。因當時夜深天冷，員警先將其帶返派出所暫時安置，並提供飲食讓其充飢休息。

警方隨後透過警用系統查詢，發現劉男過去曾有家人通報失蹤紀錄。進一步了解後得知，劉男目前與兒子同住於桃園區埔子派出所轄區，但過去曾在大溪地區歡喜樓社區租屋居住，可能因此仍有印象，才會一路步行至大溪地區。

警方經聯繫家屬後，其女兒劉女於今凌晨1時許駕車抵達三層派出所，順利將父親接回家中，並對警方的熱心協助表達感謝。

警方呼籲，家中若有失智或高齡長者，建議可配戴聯絡資訊手環或申請防走失服務，以利走失時能迅速聯繫家屬，確保長者安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

桃園一名62歲劉姓男子昨自桃園區一路步行至大溪區，隨後於晚間獨自坐在超商外神情呆滯。圖／警方提供
桃園一名患失智症的62歲劉男昨自桃園區步行至大溪區，員警將其安置後順利聯繫上家屬將人帶返家。圖／警方提供
桃園62歲劉男昨自桃園區步行至大溪區，晚間獨自坐在超商外神情呆滯，巡邏員警見狀後將他帶回派出所休息。圖／警方提供
