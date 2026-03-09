走進光怪陸離的案件現場！一窺謝智博的偵探人生

謝智博帶領立達一行人參加國際調查員協會C.I.I.。圖：立達徵信社提供

在多數人的印象中，「徵信社」往往帶著幾分神祕與爭議。影視作品中的誇張情節、過往產業留下的負面印象，再加上網路上零散且未經查證的傳聞，使得這個行業長期被貼上各種標籤。對不少民眾而言，徵信工作似乎總與跟蹤、偷拍甚至黑道勢力畫上等號，真正的專業內涵與實務內容，反而少有人深入了解。

然而，若從國際產業發展的角度來看，徵信社其實與「私家偵探」有著密不可分的關聯。在歐美、日本等地，私家偵探早已被視為一項具備專業門檻的職業，其工作範圍涵蓋背景調查、商業資訊蒐集、尋人協尋、保險詐欺調查以及法律證據蒐集等領域。相關工作不僅需要敏銳的觀察能力，更仰賴嚴謹的資訊判讀、法律知識與風險控管能力，因此在許多國家，私家偵探已被歸類為專業服務產業的一環。

相較之下，臺灣社會對徵信產業的認識仍停留在較為片面的想像之中。事實上，徵信人員的角色更接近於「民間調查員」，需要在合法範圍內蒐集資訊、分析線索，並協助當事人釐清事實。從案件評估、行動規劃到資訊整合，每一項工作背後，都必須仰賴長期的實務經驗與專業判斷。

正因如此，近年也有部分深耕實務的業者，開始嘗試翻轉社會對徵信工作的既有印象。其中，現任臺灣偵探職業總會理事長、同時也是立達徵信社創辦人的謝智博，便是近年逐漸受到關注的代表人物之一。多年來，他除了持續投入各類案件的實務處理，也積極參與產業交流及制度倡議，並多次對外強調「合法蒐證」、「制度化流程」與「專業訓練」的重要性，期望透過專業與制度的建立，讓外界重新認識徵信產業的真正面貌。

成長背景與早期經歷，形塑冷靜沉著的處事風格

談起謝智博的個性，不少曾與他接觸過的人都形容，他身上同時存在著理性與同理心並存的特質。這樣的性格養成，與他的成長背景有著密切關聯。據了解，謝智博自小由奶奶照顧長大，長輩樸實而堅韌的生活態度，讓他很早便學會觀察人情冷暖，也養成了遇事沉著、不輕易被情緒左右的處事方式。

另一方面，他的童年其實也和眾多孩童一樣，對經典小說《福爾摩斯》到漫畫《名偵探柯南》有著濃厚的興趣。但當他真正踏入徵信產業後，所面對的卻不再是小說裡的浪漫推理，而是各式各樣的人生現實。

從婚姻糾紛、家庭衝突，到複雜的人際與利益關係，許多案件背後往往承載著當事人最脆弱的一面。這些經歷也讓他在年輕時便見識到社會的殘酷與複雜，同時也磨練出冷靜分析問題的能力。

「踏入這行的契機或許只是一次偶然，但真正讓我決定一路走下去的，是在這段過程中所遇見的客戶、夥伴，以及那些在關鍵時刻給予我支持與指引的貴人。」謝智博坦言。

從案件現場看見人性，與旁人不一樣的選擇

在長年接觸各類案件的過程中，也逐漸形塑出他未來的經營方向。在他眼中，徵信工作從來不只是單純蒐集資料或追查線索，而是一個需要面對人性與現實的行業。許多委託人找上門時，常常正處在人生最艱難的階段，有人面臨婚姻破裂，有人深陷家庭糾紛，也有人因商業競爭或法律爭議而苦惱不已。長期接觸這些案件，使他比一般人更早看見社會中不為人知的一面，也逐漸體會到這份工作的責任與分量。

正因如此，他始終認為，徵信社的本質應是一項「協助他人解決問題」的專業服務，而非單純追逐利益的工具。調查與蒐證只是過程，真正的價值在於協助當事人在資訊不對等的情況下釐清事實，進而為自己的人生做出更清楚且理性的選擇。

他也坦言，產業中確實存在一些讓人遺憾的現象。早期部分業者為追求短期利益，忽略法律界線與職業倫理，甚至以誇大承諾或不當手段吸引委託，不僅傷害當事人權益，也讓整個產業承受不必要的負面觀感。或許正因親眼見過這些問題，他反而更加堅定投入這個領域，希望透過更嚴謹的專業態度與長期累積的實務經驗，讓徵信工作回到應有的定位與價值。

「立竿見影，使命必達」堅守創業初衷，打造專業徵信團隊

2007年，他正式創辦「立達徵信社」，期望打造一個以制度與專業為基礎運作的團隊。然而，這條創業之路並不輕鬆。除了必須面對市場競爭與資源有限的現實挑戰，也需要在社會對徵信產業既有的刻板印象與外界質疑之間，逐步建立屬於自己的定位。

在創立初期，他便為團隊訂下幾項明確的從業原則，包括堅守合法性、嚴格遵守保密原則，以及以客製化案件規劃作為服務核心。在他看來，每一位委託人所面臨的處境皆不相同，即使同樣是外遇調查，也可能涉及截然不同的情況，例如社群平台上的精神外遇，或是私生子、公開同居等嚴重侵權行為。因此，若以制式化方案處理所有案件，不僅難以符合實際需求，也可能造成結果與委託人期待之間的落差。

同時，他也理解，多數民眾對徵信產業仍抱持一定程度的疑慮。為此，立達徵信社設立24小時全年無休的服務專線，不限是否有實際委託需求，民眾只要在生活中遇到困難，或對相關問題有所疑問，都可以隨時來電諮詢，由專人提供說明與協助。其目的在於讓求助者在面對複雜問題時，能先獲得初步的方向與建議，而不必承受任何委託壓力。

成立至今，立達徵信社長期投入各類調查與蒐證服務，涵蓋家庭與婚姻問題、尋人查址、商業調查、法律糾紛蒐證、網路行銷及個人安全顧問等多元領域。團隊在案件執行過程中強調合法蒐證與案件管理，並透過專業分工與實務經驗的累積，提升案件處理的穩定度與效率。多年來，立達逐步建立起以制度與專業為核心的服務模式，也在業界累積一定的實務成果與信任基礎。

謝智博表示，「立達」二字蘊含著兩層意義：其一取自「己立立人，己達達人」，象徵在成就自身的同時，也能協助他人站穩腳步、找到方向；其二則代表「立竿見影，使命必達」，強調絕對的行動力與責任感。

每個人在人生中都會面對屬於自己的戰場，而立達所選擇的戰場，就是在百病叢生的徵信業，努力建立一個讓客戶能夠真正信任、安心託付的專業偵探團隊。

推動合法化與國際交流，勾勒偵探產業未來藍圖

綜觀其一路走來的歷程，身邊不少夥伴形容，謝智博是一位對自己、也對團隊要求極高的人。無論是在案件執行的細節、團隊紀律的建立，或是專業能力的培養上，他始終認為，唯有建立嚴謹而穩定的標準，團隊才能在複雜多變的調查環境中站穩腳步。也正是在這樣的要求之下，他與夥伴們得以一步步完成許多艱難的挑戰，逐漸在產業中累積實務成果，並拓展國際合作交流。

謝智博認為，徵信產業的發展不應只停留在個別公司的成長，更重要的是整體環境的提升。他長期關注臺灣偵探制度的發展，並多次公開表示，希望未來能推動偵探產業逐步走向制度化與合法化，建立完善的偵探專法與從業規範，使這個行業能在明確的法律框架下運作，同時也讓從業人員的專業角色獲得社會更多理解與尊重。

在國際交流方面，立達徵信社近年亦積極拓展與海外偵探組織的合作。2024年，立達正式加入世界偵探協會（World Association of Detectives），並持續參與各屆國際偵探大會，與來自不同國家的專業人士交流案件經驗與產業觀察。透過這樣的互動，不僅讓臺灣偵探界得以接觸國際最新的調查觀念與制度，也讓更多海外同行開始認識臺灣的專業團隊。

而在2026年，立達徵信社更與韓國偵探協會正式簽署合作備忘錄，建立跨國合作與交流機制。對謝智博而言，這些努力的意義並不僅在於拓展國際人脈，更重要的是為臺灣偵探產業打開更寬廣的視野。未來，他也期盼持續推動更多國際交流與合作，讓臺灣的偵探從業者能與世界各地的專業人士互相學習、分享經驗，並在全球調查領域中找到屬於自己的定位與價值。

「台灣偵探業者理應擁有更廣闊的舞台，即使前路困難險阻，也總要有人把這條路走下去。」對他而言，推動產業進步從來不是一蹴可幾的事情，而是一段需要長時間累積與持續努力的過程。唯有在專業能力、制度建立與國際交流等層面不斷深耕，臺灣偵探產業才有機會邁向更成熟且完善的發展環境。

