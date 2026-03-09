聽新聞
影／高雄六合夜市搶停車 小黃運將和駕駛爆口角驚動警到場
王姓男子昨深夜11時30分駕車行經高市新興區六合夜市旁，和計程車蔡姓司機為爭搶路邊停車空間爆發口角衝突，引路人圍觀；警方獲報趕抵，為免事端擴大，將雙方帶回，後兩人情緒平復，互不提告。
新興警分局指出，中山派出所於昨天深夜11時30分許接獲民眾報案，指稱於六合夜市商圈疑似有停車糾紛情事，線上警網趕抵現場處置。
警方到場後，了解當時轎車駕駛王姓男子（20歲）與計程車司機蔡姓男子（49歲）因爭搶路邊停車空間產生口角爭執；員警調查釐清，雙方僅有言語衝突，並無發生打架、肢體暴力或其他違法情事。
為避免事端擴大，警方將王、蔡2人帶回派出所查證身分。經警方調解後，雙方情緒平復，後告誡不得有後續報復或肢體衝突等情事，隨後雙方自行離去。
