洩一地泥...台61線觀音段重大車禍 4車追撞2人OHCA

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市觀音區台61線43.7公里北向高架路段，今清晨5時59分發生重大交通事故，1輛曳引車疑似滲漏泥土，導致後方1輛小貨車、1輛吉普車及1輛小客車打滑擦撞，共造成5人受傷，其中2人到院前心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

消防局獲報後立即出動第三大隊觀音分隊10名消防救護人員、5輛救護車趕赴現場。救護人員到場發現2名傷者已無呼吸心跳，現場緊急實施急救後，連同另2名傷者共4人送醫搶救，另1人傷勢輕微拒絕送醫。

現場可見4車碰撞後殘骸碎片散落一地，地面布滿泥土，小貨車因強烈撞擊力嚴重扭曲變形，吉普車與小客車也嚴重毀損。事故發生於北向高架橋上，警方已封閉北上車道處理，造成嚴重回堵。

警方表示，初步研判疑為曳引車滲漏泥土，造成路面溼滑，後方車輛因此打滑失控釀成連環擦撞，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

台61線觀音段今清晨發生重大<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，曳引車疑洩泥土釀4車追撞、2人OHCA。記者朱冠諭／翻攝
相關新聞

桃園市觀音區台61線43.7公里北向高架路段，今清晨5時59分發生重大交通事故，1輛曳引車疑似滲漏泥土，導致後方1輛小貨車、1輛吉普車及1輛小客車打滑擦撞，共造成5人受傷，其中2人到院前心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

「砰」一聲！屏東驚傳路邊汽車突起火 1男燒燙傷送醫插管

屏東縣屏東市今上午8時許驚傳汽車火警，屏東縣消防局接獲報案趕往現場，現場發現一名22歲陳姓男子臉部與肢體燒燙傷，送往寶建醫院急救，起火原因仍待消防局火調科調查。

影／高雄六合夜市搶停車 小黃運將和駕駛爆口角驚動警到場

王姓男子昨深夜11時30分駕車行經高市新興區六合夜市旁，和計程車蔡姓司機為爭搶路邊停車空間爆發口角衝突，引路人圍觀；警方獲報趕抵，為免事端擴大，將雙方帶回，後兩人情緒平復，互不提告。

教友家訪途中起衝突 2男遭關懷對象持榔頭追打重傷

高雄楊姓男子和黎姓男子昨天下午5時許到林男位於湖內區的家中探訪，結果兩人卻遭林男噴灑不明液體，還被林拿榔頭追打，黎男多處受傷，警方獲報後逮捕林男，依殺人未遂、重傷害罪嫌送辦。

北屯軍功商圈火警延燒3戶...居民疑廟會放沖天炮惹禍 警消追查中

台中市北屯區軍功路商圈今下午5時許傳出火警，火勢延燒3戶，但未造成人員傷亡，附近居民質疑，當時有廟會隊伍經過，懷疑是廟會施放沖天炮釀禍。台中市消防局表示，火災成因將由火調科後續調查。

影／烈日下罰9歲童赤腳半蹲1小時不斷怒罵 母竟冷眼旁觀

南投草屯傳出有家長疑不當管教，處罰9歲男童頂著烈日在路邊打赤腳半蹲，期間不斷怒罵，還要男童拿利器劃傷自己的腳才能離開，過程長達1小時，有民眾勸阻卻遭嗆要他帶回去養。警方今表示，獲報後有將孩子帶離現場並通報社工。

