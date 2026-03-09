洩一地泥...台61線觀音段重大車禍 4車追撞2人OHCA

桃園市觀音區台61線43.7公里北向高架路段，今清晨5時59分發生重大交通事故，1輛曳引車疑似滲漏泥土，導致後方1輛小貨車、1輛吉普車及1輛小客車打滑擦撞，共造成5人受傷，其中2人到院前心肺功能停止（OHCA），目前仍在搶救中。

消防局獲報後立即出動第三大隊觀音分隊10名消防救護人員、5輛救護車趕赴現場。救護人員到場發現2名傷者已無呼吸心跳，現場緊急實施急救後，連同另2名傷者共4人送醫搶救，另1人傷勢輕微拒絕送醫。

現場可見4車碰撞後殘骸碎片散落一地，地面布滿泥土，小貨車因強烈撞擊力嚴重扭曲變形，吉普車與小客車也嚴重毀損。事故發生於北向高架橋上，警方已封閉北上車道處理，造成嚴重回堵。

警方表示，初步研判疑為曳引車滲漏泥土，造成路面溼滑，後方車輛因此打滑失控釀成連環擦撞，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

台61線觀音段今清晨發生重大車禍，曳引車疑洩泥土釀4車追撞、2人OHCA。記者朱冠諭／翻攝