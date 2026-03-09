聽新聞
教友家訪途中起衝突 2男遭關懷對象持榔頭追打重傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄楊姓男子和黎姓男子昨天下午5時許到林男位於湖內區的家中探訪，結果兩人卻遭林男噴灑不明液體，還被林拿榔頭追打，黎男多處受傷，警方獲報後逮捕林男，依殺人未遂、重傷害罪嫌送辦。

警方調查，楊男、黎男為某宗教團體成員，昨下午和林男約好到家中訪問，結果雙方碰面後，林男卻突然持酒精瓶對兩人噴灑不明液體，隨後林拿出榔頭追打黎男，造成黎男頭部受重創，全身流滿鮮血，楊男臉部則被液體噴傷。

警方昨下午5時許獲報後到場，火速隔開黎男與楊男，當時正好有路人經過，目擊整段過程，事後他將黎男、楊男遇襲過程放上網路，目擊者稱，黎男後腦勺受傷，對方一度還要拿花盆砸人，他只敢退到後方等警方到場。

事後警方依現行犯逮捕林男，並將受傷的黎姓、楊姓男子送醫，全案警詢後依殺人未遂及重傷害罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

楊姓男子和黎姓男子昨天下午5時許到林姓男子位於湖內區的家中探訪，卻遭林男攻擊受傷，黎男頭部都是鮮血。讀者提供
楊姓男子和黎姓男子昨天下午5時許到林姓男子位於湖內區的家中探訪，卻遭林男攻擊受傷，黎男頭部都是鮮血。讀者提供

殺人未遂 高雄

