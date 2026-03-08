聽新聞
北屯軍功商圈火警延燒3戶...居民疑廟會放沖天炮惹禍 警消追查中
台中市北屯區軍功路商圈今下午5時許傳出火警，火勢延燒3戶，但未造成人員傷亡，附近居民質疑，當時有廟會隊伍經過，懷疑是廟會施放沖天炮釀禍。台中市消防局表示，火災成因將由火調科後續調查。
台中市消防局在今天下午5時22分獲報，北屯區軍功路二段的透天厝傳出火警，經派遣第八大隊、轄區東山分隊等7個單位，出動各式消防車22輛、消防人員44名到場，現場由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。
經查，現場起火的建物是3層樓RC構造、頂樓鐵皮加蓋，消防隊到場時，頂樓有火煙竄出，消防隊在下午5時29分到場、5時56分撲滅火勢，現場有3戶受燒，但無人員受傷受困。
消防局表示，現場為燃燒金紙及雜物，燃燒面積共計80平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
