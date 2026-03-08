北屯軍功商圈火警延燒3戶...居民疑廟會放沖天炮惹禍 警消追查中

南投草屯傳出有家長疑不當管教，處罰9歲男童頂著烈日在路邊打赤腳半蹲，期間不斷怒罵，還要男童拿利器劃傷自己的腳才能離開，過程長達1小時，有民眾勸阻卻遭嗆要他帶回去養。警方今表示，獲報後有將孩子帶離現場並通報社工。

2026-03-08 20:44