影／這款家長！烈日下罰9歲童赤腳半蹲1小時 母竟冷眼旁觀

南投草屯傳出有家長疑不當管教，處罰9歲男童頂著烈日在路邊打赤腳半蹲，期間不斷怒罵，還要男童拿利器劃傷自己的腳才能離開，過程長達1小時，有民眾勸阻卻遭嗆要他帶回去養。警方今表示，獲報後有將孩子帶離現場並通報社工。

該起疑似不當管教事件發生在昨下午2時許，有民眾目擊一名身穿黑衣的男童，當時烈日當空，他卻打赤腳半蹲在巷口路旁，之後一名白衣男子持木棍上前，不時揮棍怒罵，隨後母親也現身，但她並未攔阻，就坐在陰影處冷眼旁觀。

目擊民眾表示，該名男子對著男童不斷怒吼，不只要孩子把手抬高，甚至聽到他對孩子說，要他自己拿刀子在腳上劃一下，整體處罰過程約1小時，有熱心路人見狀上前勸阻，沒想到該男子還反嗆對方，要他如果有錢就把孩子帶回去養。

由於管教過程相當離譜，有民眾看不去報警處理，警方到場後，家長對男童的處罰才結束。警方表示，到場後將孩子與母親一同帶返派出所了解狀況，經檢視無明顯外傷，經通報社工評估暫無危及安全之虞，無須安置，由家長帶回。

經了解，該名受罰男童今年9歲，戶籍設於台中，今年元月就發生不當管教，台中市社會局介入關懷，但之後男童隨家長搬家到草屯，不料又發生類似情形，後續由南投縣社會處與台中市家防中心將共案關懷，持續追蹤男童狀況。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線