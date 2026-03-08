快訊

七旬男墜落登山步道邊坡身亡 彰投13名消防員合力拉起

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

南投縣消防局今天下午轉報彰化縣消防局，有人躺在二水鄉松柏嶺登山步道旁，消防人員趕到，初步檢查男子已無呼吸心跳、肢體僵硬，由彰投13名消防員合力排除沿途樹枝，把男子上拉到產業道路，交給彰化縣田中警分局二水分駐所，大致確認身分，目前聯絡家屬指認。

據了解，南投縣消防局接獲報案指稱，松柏嶺步道發現有男子躺在步道旁下方，南投縣消防局出動，下午2點42分轉知彰化縣消防局，通知二水消防分隊派出兩輛消防車、1輛救護車、5名消防人員趕到。

二水消防員到場時發現，男子躺在松柏嶺登山步道旁下深度約40公尺的雜木林內，南投縣消防局出勤8人，其中3名消防員已從山徑走到山谷，對男子進行打包作業，因男子已無意識、無呼吸心跳且肢體僵硬，立即在步道上架設繩索系統，由南投2名、彰化1名消防人員下降，沿途排除拖拉路徑的障礙樹枝，協助上拉男子。

彰投消防局下午4點28分合力拉起男子，檢查未帶身分證件，年約70歲，明顯死亡，彰投消防員未送醫，交給二水分駐所調查死者墜落及真正原因。警方下午近5點大致知道男子是誰，正聯絡家屬指認。

彰投13名消防員合力從彰化縣二水分松柏嶺登山步道下方拉起墜落邊坡的男子。圖／民眾提供
彰投13名消防員合力從彰化縣二水分松柏嶺登山步道下方拉起墜落邊坡的男子。圖／民眾提供

