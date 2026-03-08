七旬男墜落登山步道邊坡身亡 彰投13名消防員合力拉起

南投縣消防局今天下午轉報彰化縣消防局，有人躺在二水鄉松柏嶺登山步道旁，消防人員趕到，初步檢查男子已無呼吸心跳、肢體僵硬，由彰投13名消防員合力排除沿途樹枝，把男子上拉到產業道路，交給彰化縣田中警分局二水分駐所，大致確認身分，目前聯絡家屬指認。

據了解，南投縣消防局接獲報案指稱，松柏嶺步道發現有男子躺在步道旁下方，南投縣消防局出動，下午2點42分轉知彰化縣消防局，通知二水消防分隊派出兩輛消防車、1輛救護車、5名消防人員趕到。

二水消防員到場時發現，男子躺在松柏嶺登山步道旁下深度約40公尺的雜木林內，南投縣消防局出勤8人，其中3名消防員已從山徑走到山谷，對男子進行打包作業，因男子已無意識、無呼吸心跳且肢體僵硬，立即在步道上架設繩索系統，由南投2名、彰化1名消防人員下降，沿途排除拖拉路徑的障礙樹枝，協助上拉男子。

彰投消防局下午4點28分合力拉起男子，檢查未帶身分證件，年約70歲，明顯死亡，彰投消防員未送醫，交給二水分駐所調查死者墜落及真正原因。警方下午近5點大致知道男子是誰，正聯絡家屬指認。