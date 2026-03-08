快訊

影／男子闖民宅偷錢、黃金和高粱酒 大甲警方今通知到案

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

陳姓男子日前到台中市后里區民宅行竊，涉嫌偷現金、黃金和高粱酒，屋內攝影機拍下陳男二手還拿著高粱酒畫面，大甲警分局今天通知陳男到案，依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

大甲警分局今天說明，本月6日下午2時接到報案，后里區民宅當天凌晨遭竊賊闖入，義里派出所獲報後，隨即掌握嫌犯身分，是轄區慣竊44歲陳姓男子，立即展開調查，陳嫌今天中午到案，全案依竊盜等罪移請偵辦。

據了解，陳男當時偷走屋內數萬元現金、黃金，逃離前看到屋內還有二瓶高粱酒也偷走，大甲分局表示，昨天經民眾將監視畫面轉貼至FB地方社團「后里幫」，引發民眾議論，警方強調，保障人民財產安全是警察的天職，任何心存僥倖的竊賊，不論如何躲避，警方定會全力查緝到案，以保障民眾權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市后里區有民宅遭竊，警方今天通知涉嫌行竊男子到案。圖／取自臉書后里幫
台中市后里區有民宅遭竊，警方今天通知涉嫌行竊男子到案。圖／取自臉書后里幫

