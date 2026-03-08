影／男子闖民宅偷錢、黃金和高粱酒 大甲警方今通知到案

高市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，網路貼文指控遭陌生的2男1女登門討債5萬元，邱指自己和家人沒向人借錢，怨「治安怎越來越差」，昨午3人又上門以拳頭捶打大門、撥電話騷擾，邱女心生畏懼報警；警方將約談2男1女到案，釐清事發原因。

