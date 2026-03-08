快訊

興中街縱火釀6死...縱火男智能障礙 律師聲請停止審判 法官回應了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中興中街華廈在4年前大火，釀6死悲劇，涉嫌縱火鄭姓男子有智能障礙，一審被判無期徒刑，二審去年在台中高分院審理，律師認為鄭男因其障礙，在就審能力有所欠缺，請求停止審判，合議庭請衛福部函詢鄭男狀態後，依鑑定報告後，認定鄭仍有基本應答、理解能力，駁回律師訴聲請。

鄭男的辯護律師在二審審理時主張，鄭男因智能障礙，導致陳述能力、與律師商議訴訟策略、溝通討論能力都有欠缺，鄭男僅能理解行使緘默權，對權利背後包含的抽象法律概念難以理解，遑論其他複雜的訴訟行為，因此主張要停止審判。

二審則指出，此案原審審理時，衛生福利部草屯療養院曾做出精神鑑定，認定鄭男雖然辨識違法的能力，比一般人低，但未達完全喪失程度，另外也請衛生福利部八里療養院函詢被告目前之相關精神、心理狀態及治療情形，院方也函覆，鄭男經持續治療後，病況改善，也能理解部分醫護人員對話，對問題簡短清楚回覆，認定具有基本理解、應答能力，因此駁回律師聲請。

檢警調查，莊姓女房東（72歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（43歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。

台中市環保局從2019年起，即因堆積雜物問題，對莊婦裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。

台中地院在2024年12月中旬審結，認定莊姓女房東堆積雜物釀成傷亡，依非法提供土地堆置廢棄物、阻塞集合住宅逃生通道致人於死罪，判刑7年，鄭男則被認定犯殺人罪，判無期徒刑，全案上訴台中高分院審理中。

台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，全案正在台中高分院審理中。圖／聯合報系照片
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，全案正在台中高分院審理中。圖／聯合報系照片

台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供
台中市興中街華廈在2022年發生大火釀6死，一審判莊姓女房東7年、鄭姓房客無期徒刑，莊女在案發前在走道堆積大量雜物。圖／台中市環保局提供

