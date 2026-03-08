聽新聞
疑賞燈路況不明母女跌落深水溝 警消緊急馳援送往醫救治
昨晚發生一起疑賞燈受困意外，2名民眾於嘉義縣太保市168線不慎掉落2公尺深水溝，其中5歲女童全身濕透發抖，現場員警立即脫下警用外套為其保暖防止失溫。嘉義縣消防局接獲報案後，隨即派遣祥和分隊趕赴現場，將2人送往長庚醫院救治後沒有大礙。
嘉義縣警局表示，昨晚8時30分接獲民眾報案，太保市168線往西靠近太保五路右側，有1大1小民眾跌入路旁深溝。警方抵達現場發現，溝渠離路面深約2公尺多，5歲女童雖已被現場民眾救起，但29歲女性大人仍受困溝內。警方隨即與民眾合力將女子拉上路面，落水2人滿臉驚恐且全身濕透。
當時夜間氣溫低，5歲女童因全身溼透不斷發抖，員警見狀隨即脫下身上的警用外套穿在女童身上，避免因體溫過低發生危險。消防局祥和分隊抵達後，確認2人肢體有部分外傷，經初步救護處置，送往長庚醫院急救。嘉義縣消防局提醒，民眾夜間行進應注意路況，確保自身安全。
