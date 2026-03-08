火場認證訓練前突發OHCA 竹市消防跨分隊接力電擊救回義消夥伴

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹市消防教育訓練基地於日前發生一起緊急救護事件，一名義消夥伴在參加火場認證複訓，於待命入室前突然倒下，疑似心肺功能停止(OHCA)，所幸現場消防教官與救護同仁迅速為患者實施各項急救，並由駐地明湖分隊救護車送醫，成功挽回生命。後續經院方照護，義消夥伴已康復出院。

市長高虹安表示，這次訓練現場中山分隊消防員呂明峰、南寮分隊柳彥廷、光復分隊李思賢及明湖分隊石翔碩與陳信瑋，在第一時間展現高度專業與迅速應變能力，成功挽救患者寶貴生命，感謝醫療院所後續積極治療與照護，使患者順利康復並平安出院。

消防局長李世恭也特別表彰同仁們的卓越表現，向這群堅守第一線、守護市民生命安全的救護英雄致上最崇高的敬意。

李世恭說明，義消夥伴當天於教育訓練基地參加複訓，突然倒下失去生命徵象，現場教官及隨後趕抵的消防員立即專業分工啟動急救機制，爭取關鍵救援時間。中山分隊高級救護技術員呂明峯第一時間實施 CPR；明湖分隊石翔碩、南寮分隊柳彥廷迅速貼上AED電擊並架設自動心肺復甦機；光復分隊李思賢、明湖分隊陳信瑋在送醫途中細心的觀察與照護，過程使用AED進行1次電擊並持續監測。

義消夥伴當事人於日前親自前往明湖分隊，向當時參與救護的消防弟兄致上最深切的感謝，並說著回想起事情發生的那天，在教育訓練基地突然倒下，在那生死一瞬間，因為有現場消防、義消弟兄冷靜的判斷與專業的救護技術，讓他在送抵醫院前就恢復了意識，甚至能在出院後恢復正常生活。這次經歷讓他深深體會到，消防局平時扎實的訓練，真的是守護生命最重要的防線。

市府補充，民眾如遇突發緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。為提升全民防災及急救應變能力，消防局每月19日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點擊連結踴躍報名參加( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )。完成課程者將核發學習證卡，鼓勵市民主動學習基本急救技能CPR與AED操作，於關鍵時刻挺身而出、守護生命。

後續經院方妥善治療與照護，義消夥伴已於近期康復出院，成功重返救災團隊。圖／市府提供
後續經院方妥善治療與照護，義消夥伴已於近期康復出院，成功重返救災團隊。圖／市府提供

所幸現場消防教官與救護同仁，在第一時間為患者實施各項救護技術進行急救，並由該訓練基地駐地明湖分隊救護車迅速送醫，成功挽回生命。圖／市府提供
所幸現場消防教官與救護同仁，在第一時間為患者實施各項救護技術進行急救，並由該訓練基地駐地明湖分隊救護車迅速送醫，成功挽回生命。圖／市府提供

