獅子山共和國油輪船員肩頸、腹劇痛 空勤黑鷹直升機出動救援
獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨近5時許，因上腹部、頸、肩及左臂劇烈疼痛，疑似發炎，在高雄外海100海浬處待援，空勤三大一隊接獲通報，出動黑鷹直升機，以吊掛方式，成功在8時13分後送至小港機場送醫救援。
空勤三大一隊指出，今天上午5時10分許接獲勤指通知，指獅子山共和國籍油
輪RYMO船上1名34歲印度籍船員因上腹、頸、肩及左臂劇烈疼痛，疑似發炎在高雄東南方外海100海浬處待援，該名船員生命跡象穩定，請求實施醫療後送。
三大一隊接獲指示後，由正駕駛廖俊河、副駕駛蕭天育、機工長林俊芳出勤救援任務，黑鷹直升機於6時21分於高雄小港國際機場起飛，以最大平飛空速航高1000呎定向目標區，7時15分抵達目標船艦，後實施吊掛作業將受傷船員吊上機。
黑鷹直升機於8時10分順利於高雄小港機場落地，後將受傷船員交由地面醫護人員後送就醫治療。
