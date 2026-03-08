快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

獅子山共和國油輪船員肩頸、腹劇痛 空勤黑鷹直升機出動救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨近5時許，因上腹部、頸、肩及左臂劇烈疼痛，疑似發炎，在高雄外海100海浬處待援，空勤三大一隊接獲通報，出動黑鷹直升機，以吊掛方式，成功在8時13分後送至小港機場送醫救援。

空勤三大一隊指出，今天上午5時10分許接獲勤指通知，指獅子山共和國籍油

輪RYMO船上1名34歲印度籍船員因上腹、頸、肩及左臂劇烈疼痛，疑似發炎在高雄東南方外海100海浬處待援，該名船員生命跡象穩定，請求實施醫療後送。

三大一隊接獲指示後，由正駕駛廖俊河、副駕駛蕭天育、機工長林俊芳出勤救援任務，黑鷹直升機於6時21分於高雄小港國際機場起飛，以最大平飛空速航高1000呎定向目標區，7時15分抵達目標船艦，後實施吊掛作業將受傷船員吊上機。

黑鷹直升機於8時10分順利於高雄小港機場落地，後將受傷船員交由地面醫護人員後送就醫治療。

獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝
獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝

獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝
獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝

獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝
獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝

獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝
獅子山共和國籍「RYMO」油輪船上一名印度籍船員，今天清晨在高雄外海因身體多處急性疼痛，空勤黑鷹直升機出動救援。記者石秀華／翻攝

醫護人員 小港機場 高雄

延伸閱讀

印度證實 基於人道考量已允許1艘伊朗軍艦靠港

帛琉傳統帆船壯舉感動人心 海委會高雄港盛大迎船

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

相關新聞

國道休息站上演劫車驚魂記 3惡煞劫走70萬還把人丟包路邊

張姓男子攜帶70萬現金開車北上，在國道3號關廟休息站卻被高姓、李姓、彭姓男子等3人持刀搶劫，得手後再將張男丟包在台南歸仁區，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，但被劫的張男僅稱現金是工作之用，未交代來源，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男通緝中。

高雄竊嫌好大膽 清晨闖公廟行竊「抱走」整箱香油錢

高雄鹽埕區富野路霞海城隍廟昨天遭人行竊，警方獲報後發現竊嫌抱走整個功德箱，經調閱監視器鎖定65歲呂姓男子涉案，獲報後約2小時就歹人破案，查扣功德箱及現金2萬餘元，依竊盜罪嫌將呂男移送法院。

2男1女開賓士上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安怎越來越差」

高市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，網路貼文指控遭陌生的2男1女登門討債5萬元，邱指自己和家人沒向人借錢，怨「治安怎越來越差」，昨午3人又上門以拳頭捶打大門、撥電話騷擾，邱女心生畏懼報警；警方將約談2男1女到案，釐清事發原因。

台中男子帶女友看夜景 倒車不慎翻覆壓死自己

台中市施姓市民昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因有餐廳有坡度且上去後感覺無法停車，於是想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，他下車查看，未料車子瞬間翻覆，將他壓在車下，民眾發現報案，送醫後不治；詳細死因由警方調查中。

夫妻投資失利失聯 陳屍屋內雙亡

記者曾健祐、趙容萱／台中報導

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

台中市西屯區昨晚發生均為41歲的陳姓夫妻雙亡悲劇，就讀高三的18歲兒子一度失聯。據了解，陳姓夫妻疑似投資失利，積欠逾2000萬元債務；高三的兒子當時不在家，經緊急尋人終於連繫上，由親屬安置；地檢署今在東海殯儀館相驗完畢，認定無他殺嫌疑、無外力介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。