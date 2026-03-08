快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

2男1女開賓士上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安怎越來越差」

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，網路貼文指控遭陌生的2男1女登門討債5萬元，邱指自己和家人沒向人借錢，怨「治安怎越來越差」，昨午3人又上門以拳頭捶打大門、撥電話騷擾，邱女心生畏懼報警；警方將約談2男1女到案，釐清事發原因。

在仁武區經營芳療館的邱姓女子（29歲）在網路社群Threads貼文，指真的太可怕了，現在詐騙弄不成，個資外洩；偽造文書就可以借貸了？邱女控訴，地下錢莊沒查證就將錢借給別人，造成他們這些沒借錢的麻煩，

邱女指，自己是單親媽媽，要工作還要養小孩帶小孩，努力賺錢，強調自己、家人和員工都沒借錢，三番兩次都有討詐集團上門，台灣政府到底在幹嘛？治安怎麼越來越差。

由於昨天中午2男1女又上門討債，以拳頭捶打大門及持續撥打家中電話致報案人邱女心生畏懼遂報警提告恐嚇。

轄區仁武警分局指出，昨午12時許接獲民眾報案稱於仁武區善德街遭陌生2男1女登門討債。警方到場，經營芳療館的邱女指，未曾向人小額借貸及簽署本票，但2男1女卻卻頻頻向上門討債。

警方到場了解，當時兵姓男子（42歲）駕車偕同伍姓男子（36歲）、盧姓女子（44歲）持手機內所存的欠款5萬元照片，前往邱女住家討債；警方將約談兵男、伍男、盧女3人到案，釐清是誰借款及討債原由。

高雄市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，稱近日遭陌生的2男1女登門討債5萬元，警方到場了解。記者石秀華／翻攝
高雄市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，稱近日遭陌生的2男1女登門討債5萬元，警方到場了解。記者石秀華／翻攝

高雄市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，稱遭陌生的2男1女登門討債5萬元，警方到場了解。記者石秀華／翻攝
高雄市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，稱遭陌生的2男1女登門討債5萬元，警方到場了解。記者石秀華／翻攝

地下錢莊 借錢 偽造文書

延伸閱讀

高雄休旅車沒煞車追撞2機車 釀1女死亡1對母女傷…駕駛被查出毒駕

男Instagram留言恐嚇「台北燈節潑硫酸、殺人」 北檢複訊後聲請羈押

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

相關新聞

國道休息站上演劫車驚魂記 3惡煞劫走70萬還把人丟包路邊

張姓男子攜帶70萬現金開車北上，在國道3號關廟休息站卻被高姓、李姓、彭姓男子等3人持刀搶劫，得手後再將張男丟包在台南歸仁區，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，但被劫的張男僅稱現金是工作之用，未交代來源，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男通緝中。

高雄竊嫌好大膽 清晨闖公廟行竊「抱走」整箱香油錢

高雄鹽埕區富野路霞海城隍廟昨天遭人行竊，警方獲報後發現竊嫌抱走整個功德箱，經調閱監視器鎖定65歲呂姓男子涉案，獲報後約2小時就歹人破案，查扣功德箱及現金2萬餘元，依竊盜罪嫌將呂男移送法院。

2男1女開賓士上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安怎越來越差」

高市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，網路貼文指控遭陌生的2男1女登門討債5萬元，邱指自己和家人沒向人借錢，怨「治安怎越來越差」，昨午3人又上門以拳頭捶打大門、撥電話騷擾，邱女心生畏懼報警；警方將約談2男1女到案，釐清事發原因。

台中男子帶女友看夜景 倒車不慎翻覆壓死自己

台中市施姓市民昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因有餐廳有坡度且上去後感覺無法停車，於是想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，他下車查看，未料車子瞬間翻覆，將他壓在車下，民眾發現報案，送醫後不治；詳細死因由警方調查中。

夫妻投資失利失聯 陳屍屋內雙亡

記者曾健祐、趙容萱／台中報導

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

台中市西屯區昨晚發生均為41歲的陳姓夫妻雙亡悲劇，就讀高三的18歲兒子一度失聯。據了解，陳姓夫妻疑似投資失利，積欠逾2000萬元債務；高三的兒子當時不在家，經緊急尋人終於連繫上，由親屬安置；地檢署今在東海殯儀館相驗完畢，認定無他殺嫌疑、無外力介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。