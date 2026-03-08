2男1女開賓士上門討5萬 高雄單親媽稱沒借錢怨「治安怎越來越差」

高市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，網路貼文指控遭陌生的2男1女登門討債5萬元，邱指自己和家人沒向人借錢，怨「治安怎越來越差」，昨午3人又上門以拳頭捶打大門、撥電話騷擾，邱女心生畏懼報警；警方將約談2男1女到案，釐清事發原因。

在仁武區經營芳療館的邱姓女子（29歲）在網路社群Threads貼文，指真的太可怕了，現在詐騙弄不成，個資外洩；偽造文書就可以借貸了？邱女控訴，地下錢莊沒查證就將錢借給別人，造成他們這些沒借錢的麻煩，

邱女指，自己是單親媽媽，要工作還要養小孩帶小孩，努力賺錢，強調自己、家人和員工都沒借錢，三番兩次都有討詐集團上門，台灣政府到底在幹嘛？治安怎麼越來越差。

由於昨天中午2男1女又上門討債，以拳頭捶打大門及持續撥打家中電話致報案人邱女心生畏懼遂報警提告恐嚇。

轄區仁武警分局指出，昨午12時許接獲民眾報案稱於仁武區善德街遭陌生2男1女登門討債。警方到場，經營芳療館的邱女指，未曾向人小額借貸及簽署本票，但2男1女卻卻頻頻向上門討債。

警方到場了解，當時兵姓男子（42歲）駕車偕同伍姓男子（36歲）、盧姓女子（44歲）持手機內所存的欠款5萬元照片，前往邱女住家討債；警方將約談兵男、伍男、盧女3人到案，釐清是誰借款及討債原由。

高雄市一名在仁武區開芳療館的邱姓女子，稱近日遭陌生的2男1女登門討債5萬元，警方到場了解。記者石秀華／翻攝