快訊

經典賽Live／4局下古林睿煬再度完美封鎖！中華1：0南韓

蔡阿嘎「送2張WBC門票」！實測台灣人多愛玩Threads 6分鐘網友就找到

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

聽新聞
0:00 / 0:00

國道休息站上演劫車驚魂記 3惡煞劫走70萬還把人丟包路邊

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

張姓男子攜帶70萬現金開車北上，在國道3號關廟休息站卻被高姓、李姓、彭姓男子等3人持刀搶劫，得手後再將張男丟包在台南歸仁區，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，但被劫的張男僅稱現金是工作之用，未交代來源，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男通緝中。

判決指出，高男等人鎖定張男身上攜有大筆現金，便在他的車上安裝GPS追蹤器掌握行蹤；前年8月23日下午2點多，張姓男子搭乘友人轎車北上，高楠鎖定張男行蹤後，便與李男、彭男開車尾隨在後。

期間高男等人還撥電話給張男，詢問張等人「在工作中？」得到張男肯定答覆後，便決定下手，一行3人趁張男將車停到國道3號關廟休息站時，隨即拿手指虎和折疊刀闖入車裡，控制張男後開車往歸仁區方向前進。

高男等人下國道後，將張男趕下車，帶著車上70萬現金揚長而去，事後張男報警求援，當警方追查時，先是在歸仁區尋獲張男的座車，並在車上起出GPS定位器。

當時偵辦檢警懷疑是詐團黑吃黑，調查後發現被劫車的張男與高姓男子（22歲）是朋友關係，張男出事當天，先去提領70萬元現金，高男事先得知張男身邊隨時有鉅款，於是找來李姓和彭姓友人協助搶走張男車上的70萬元。

被搶的70萬元由高男3人平分，檢警循線逮捕高男3人到案，高雄地檢署依強盜罪起訴高男3人，法院審理後，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男因未到案由法院發布通緝中。

國道關廟休息站前年發生劫車驚魂，涉嫌強盜的高姓男子等人被判刑。本報資料照片
國道關廟休息站前年發生劫車驚魂，涉嫌強盜的高姓男子等人被判刑。本報資料照片

國道

延伸閱讀

中校科長下班逛全聯 藉挑貨「低角度」偷拍正妹裙底GG了

高雄休旅車沒煞車追撞2機車 釀1女死亡1對母女傷…駕駛被查出毒駕

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

相關新聞

夫妻投資失利失聯 陳屍屋內雙亡

記者曾健祐、趙容萱／台中報導

台中男子帶女友看夜景 倒車不慎翻覆壓死自己

台中市施姓市民昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因有餐廳有坡度且上去後感覺無法停車，於是想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，他下車查看，未料車子瞬間翻覆，將他壓在車下，民眾發現報案，送醫後不治；詳細死因由警方調查中。

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

台中市西屯區昨晚發生均為41歲的陳姓夫妻雙亡悲劇，就讀高三的18歲兒子一度失聯。據了解，陳姓夫妻疑似投資失利，積欠逾2000萬元債務；高三的兒子當時不在家，經緊急尋人終於連繫上，由親屬安置；地檢署今在東海殯儀館相驗完畢，認定無他殺嫌疑、無外力介入。

影／鄰近加油站！五股空地廢棄物不明原因起火 一旁汽車遭波及

新北市五股區新五路二段今晚約8時12分發生火警，空地上廢棄物不明原因起火燃燒且波及旁邊停放1輛汽車，冒出大片火光及黑煙。由於隔壁是加油站，消防局獲報出動23車、55人車趕往搶救，8時27分通報撲滅火勢，燃燒面積約20平方公尺，起火原因待查，無人受傷。

大葉高島屋傳墜樓案 6旬婦人送醫不治、警通知死者家屬

台北市士林區大葉高島屋百貨昨天晚上傳出墜樓案，60多歲的薛姓婦人從10樓停車場墜落1樓地面，送醫搶救仍不治，警方排除外力後通知死者家屬，薛婦的兒女接到電話不敢置信，但透露媽媽患有疾病，已久病纏身，警方依規定報請司法相驗釐清死因。

屋內堆滿雜物釀火警？金門透天厝火警 老翁受困2樓警消冒險搶救

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，一名75歲劉姓老翁受困屋內，消防局接獲報案後緊急出動人車趕赴現場搶救，消防人員入屋搜救後，在二樓發現受困老翁，所幸其意識清醒，順利將人救出並送醫檢查，火勢隨後撲滅，未釀成更大傷亡；詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。