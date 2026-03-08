國道休息站上演劫車驚魂記 3惡煞劫走70萬還把人丟包路邊

張姓男子攜帶70萬現金開車北上，在國道3號關廟休息站卻被高姓、李姓、彭姓男子等3人持刀搶劫，得手後再將張男丟包在台南歸仁區，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，但被劫的張男僅稱現金是工作之用，未交代來源，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男通緝中。

判決指出，高男等人鎖定張男身上攜有大筆現金，便在他的車上安裝GPS追蹤器掌握行蹤；前年8月23日下午2點多，張姓男子搭乘友人轎車北上，高楠鎖定張男行蹤後，便與李男、彭男開車尾隨在後。

期間高男等人還撥電話給張男，詢問張等人「在工作中？」得到張男肯定答覆後，便決定下手，一行3人趁張男將車停到國道3號關廟休息站時，隨即拿手指虎和折疊刀闖入車裡，控制張男後開車往歸仁區方向前進。

高男等人下國道後，將張男趕下車，帶著車上70萬現金揚長而去，事後張男報警求援，當警方追查時，先是在歸仁區尋獲張男的座車，並在車上起出GPS定位器。

當時偵辦檢警懷疑是詐團黑吃黑，調查後發現被劫車的張男與高姓男子（22歲）是朋友關係，張男出事當天，先去提領70萬元現金，高男事先得知張男身邊隨時有鉅款，於是找來李姓和彭姓友人協助搶走張男車上的70萬元。

被搶的70萬元由高男3人平分，檢警循線逮捕高男3人到案，高雄地檢署依強盜罪起訴高男3人，法院審理後，高男、李男最後被依強盜罪7年4月，彭男因未到案由法院發布通緝中。