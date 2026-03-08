高雄竊嫌好大膽 清晨闖公廟行竊「抱走」整箱香油錢

台中市施姓市民昨晚9時許前往霧峰區萊園路的的一家景觀餐廳時，因有餐廳有坡度且上去後感覺無法停車，於是想倒車下來，但車子一時卡在轉彎處，他下車查看，未料車子瞬間翻覆，將他壓在車下，民眾發現報案，送醫後不治；詳細死因由警方調查中。

2026-03-08 09:16