聽新聞
0:00 / 0:00
高雄竊嫌好大膽 清晨闖公廟行竊「抱走」整箱香油錢
高雄鹽埕區富野路霞海城隍廟昨天遭人行竊，警方獲報後發現竊嫌抱走整個功德箱，經調閱監視器鎖定65歲呂姓男子涉案，獲報後約2小時就歹人破案，查扣功德箱及現金2萬餘元，依竊盜罪嫌將呂男移送法院。
霞海城隍廟為鹽埕區知名廟宇，昨上午6時許，呂男走進該廟中，卻鬼鬼祟祟鎖定放有香油錢的功德箱，隨後趁廟方人員不注意，大搖大擺將整個功德箱抱走，放上腳踏車後架揚長而去。
等到7時許，廟方才發現功德箱遭竊，隨即通報轄區鹽埕警分局，警方獲報後，立即調閱監視器調查，鎖定轄區65歲呂姓男子涉有重嫌，案發不到2小時就逮人破案。
警方順利在呂男處所查扣遭竊功德箱，裡面還有現金約2萬餘元，全案警詢後依竊盜罪嫌法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。