高雄竊嫌好大膽 清晨闖公廟行竊「抱走」整箱香油錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄鹽埕區富野路霞海城隍廟昨天遭人行竊，警方獲報後發現竊嫌抱走整個功德箱，經調閱監視器鎖定65歲呂姓男子涉案，獲報後約2小時就歹人破案，查扣功德箱及現金2萬餘元，依竊盜罪嫌將呂男移送法院。

霞海城隍廟為鹽埕區知名廟宇，昨上午6時許，呂男走進該廟中，卻鬼鬼祟祟鎖定放有香油錢的功德箱，隨後趁廟方人員不注意，大搖大擺將整個功德箱抱走，放上腳踏車後架揚長而去。

等到7時許，廟方才發現功德箱遭竊，隨即通報轄區鹽埕警分局，警方獲報後，立即調閱監視器調查，鎖定轄區65歲呂姓男子涉有重嫌，案發不到2小時就逮人破案。

警方順利在呂男處所查扣遭竊功德箱，裡面還有現金約2萬餘元，全案警詢後依竊盜罪嫌法辦。

呂姓男子昨天清晨跑到鹽埕區霞海城隍廟，大搖大擺將整箱功德箱抱走。讀者提供
呂姓男子昨天清晨跑到鹽埕區霞海城隍廟，大搖大擺將整箱功德箱抱走。讀者提供

霞海城隍廟 監視器 高雄

