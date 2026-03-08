高雄前鎮酒駕男騎車穿梭廟會陣頭 民眾怒助警壓制

高雄市1名郭姓男子今天晚間騎機車涉嫌酒駕，在前鎮夜市旁，正好又遇廟會陣頭遶境，他沒戴安全帽穿梭陣頭間，遇員警攔查，但他疑抗拒受檢，員警上前攔阻他時，參與廟會活動的民眾也群起加入壓制他，協助警方逮捕他，現場一陣紛亂。

前鎮警分局表示，今晚10時左右，警方發現郭姓男子（28歲）騎機車在廟會遶境陣頭之間不斷穿梭，引起廟會活動民眾不滿。

員警見郭男未戴安全帽要攔查他，不料，他卻對員警罵髒話，警方隨即阻止他離去，廟會遶境民眾本來就不滿他的行為，趁勢也衝上前，協助警方逮捕郭男。

但是許多情緒激動的民眾想打郭男，員警護著他，現場一陣紛亂。後來警方制止民眾動粗，對郭男酒測後，呼氣酒測值每公升0.5毫克，立即逮捕郭男，全案依違反公共危險、妨害公務、公然侮辱等罪嫌查辦。