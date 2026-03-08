聽新聞
高雄男毒駕追撞2機車 釀1死2傷含9歲童
30歲楊姓男子昨晚開車在高雄市小港區追撞2輛機車，造成1死2傷，其中包括1名9歲兒童。警方對他酒測發現無酒駕，但快篩毒品反應，卻呈陽性反應，將他依過失致死、公共危險、傷害及違反毒品危害防制條例移移送法辦。
警方表示，3月7日晚間9時20分許，楊姓男子駕駛休旅車，在小港區中安路，追撞前方李姓女子(43歲）所騎的機車後，再追撞前方陳姓女子（52歲）的機車，造成嚴重車禍。
警、消據報到場，發現李姓女子受傷嚴重，陳姓女子與後座的女童身體擦挫傷，分送小港醫院及國軍高雄總醫院急救，其中李女延醫近2小時後仍不治。
警方對楊姓男子酒測，無酒精反應，另對他做毒駕快篩，卻呈陽性反應，小港警分局員警立即依現行犯逮捕他，將楊男依公共危險、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢偵辦。
