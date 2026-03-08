聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男毒駕追撞2機車 釀1死2傷含9歲童

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

30歲楊姓男子昨晚開車在高雄市小港區追撞2輛機車，造成1死2傷，其中包括1名9歲兒童。警方對他酒測發現無酒駕，但快篩毒品反應，卻呈陽性反應，將他依過失致死、公共危險、傷害及違反毒品危害防制條例移移送法辦。

警方表示，3月7日晚間9時20分許，楊姓男子駕駛休旅車，在小港區中安路，追撞前方李姓女子(43歲）所騎的機車後，再追撞前方陳姓女子（52歲）的機車，造成嚴重車禍。

警、消據報到場，發現李姓女子受傷嚴重，陳姓女子與後座的女童身體擦挫傷，分送小港醫院及國軍高雄總醫院急救，其中李女延醫近2小時後仍不治。

警方對楊姓男子酒測，無酒精反應，另對他做毒駕快篩，卻呈陽性反應，小港警分局員警立即依現行犯逮捕他，將楊男依公共危險、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢偵辦。

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄楊姓男子涉嫌毒駕，追撞機車騎士，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

毒品 過失致死 酒測

延伸閱讀

撞警車逃逸！毒品列管男衝黑山林自以為跑得掉 天亮之後落網

影／林口深夜警匪飛車追逐10公里 2毒蟲1落網1衝進漆黑山林

毒駕高速追撞 宜蘭女教師不治

影／友人醉倒求助未果 高雄醉漢砸花盆惹糾紛

相關新聞

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

台中市西屯區昨晚發生均為41歲的陳姓夫妻雙亡悲劇，就讀高三的18歲兒子一度失聯。據了解，陳姓夫妻疑似投資失利，積欠逾2000萬元債務；高三的兒子當時不在家，經緊急尋人終於連繫上，由親屬安置；地檢署今在東海殯儀館相驗完畢，認定無他殺嫌疑、無外力介入。

影／鄰近加油站！五股空地廢棄物不明原因起火 一旁汽車遭波及

新北市五股區新五路二段今晚約8時12分發生火警，空地上廢棄物不明原因起火燃燒且波及旁邊停放1輛汽車，冒出大片火光及黑煙。由於隔壁是加油站，消防局獲報出動23車、55人車趕往搶救，8時27分通報撲滅火勢，燃燒面積約20平方公尺，起火原因待查，無人受傷。

大葉高島屋傳墜樓案 6旬婦人送醫不治、警通知死者家屬

台北市士林區大葉高島屋百貨昨天晚上傳出墜樓案，60多歲的薛姓婦人從10樓停車場墜落1樓地面，送醫搶救仍不治，警方排除外力後通知死者家屬，薛婦的兒女接到電話不敢置信，但透露媽媽患有疾病，已久病纏身，警方依規定報請司法相驗釐清死因。

屋內堆滿雜物釀火警？金門透天厝火警 老翁受困2樓警消冒險搶救

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，一名75歲劉姓老翁受困屋內，消防局接獲報案後緊急出動人車趕赴現場搶救，消防人員入屋搜救後，在二樓發現受困老翁，所幸其意識清醒，順利將人救出並送醫檢查，火勢隨後撲滅，未釀成更大傷亡；詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

車主傻眼…台中醉男半夜沿途亂推車 整排38輛汽、機車如骨牌倒

台中市南屯區今凌晨傳出路邊整排機車遭人惡意推倒，部分車殼刮傷、破損，警方統計共36輛機車、2輛汽車遭殃，調閱監視器發現陳姓男子疑酒醉心情不佳才沿途推車，今上午已通知他到案，目前已有3名被害車主提出毀損告訴。

超商鮮奶瓶身驚見2小洞 網友憂遭人「偷加料」總公司急報警清查

有網友在社群發文稱在2月底在超商買的鮮奶，今上午要飲用時卻發現瓶口側邊有2個小洞還會冒泡，直言擔心遭人「加料」；超商總公司回覆表示將清查，且考量涉及公共食品安全已報案，警方也調閱監視器、通知購買人，全面釐清狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。