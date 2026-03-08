高雄休旅車沒煞車追撞2機車 釀1女死亡1對母女傷…駕駛被查出毒駕

楊姓男子昨晚9時20分駕駛休旅車行經高市小港區中安路，沒煞車從後追撞前方李姓女子及雙載的陳姓女子及其9歲女兒，李女噴飛重摔在地，傷重送醫不治，另陳姓母女受擦挫傷；警方對楊男酒測，雖無酒駕行為，但毒品檢測呈陽性反應為毒駕肇事。

小港警分局調查，楊姓男子（30歲）昨晚9時20分駕駛休旅車行經高市小港區中安路，不明原因從後高速追撞前方李姓女子（43歲）所騎的機車，再衝向前方的陳姓女子（52歲）及9歲女兒雙載的機車。

事故當場造成李女噴飛重摔在地，當場無呼吸心跳，陳女和女兒連人帶車摔倒在地，身體和手腳擦挫傷，3人分別被送往小港醫院及國軍高雄總醫院；李女因傷勢嚴重，經搶救無效宣告死亡。

警方在現場對肇事的楊男施以酒精檢測，無酒精反應，但車上發現有一顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，經以毒駕快篩後呈陽性反應，研判楊男毒駕肇事，當場依現行犯將其逮捕。

因李女遭撞後慘死，警詢後，依公共危險、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例將楊男移送高雄地檢署偵辦。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊姓男子昨晚駕車在高市中安路追撞李姓女子、雙載的陳姓母女；致李女傷重不治，另陳女和女兒擦挫傷。記者石秀華／翻攝

