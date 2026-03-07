快訊

美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

疑投資失利欠2000萬債務… 台中夫妻雙亡悲劇 失聯高三兒找到了

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市西屯區昨晚發生均為41歲的陳姓夫妻雙亡悲劇，就讀高三的18歲兒子一度失聯。據了解，陳姓夫妻疑似投資失利，積欠逾2000萬元債務；高三的兒子當時不在家，經緊急尋人終於連繫上，由親屬安置；地檢署今在東海殯儀館相驗完畢，認定無他殺嫌疑、無外力介入。

陳男的弟弟因一直聯繫不上陳男，在昨晚6時46分報警，並會同警方、里長、消防隊破門，發現陳姓夫妻倒臥住處房間內，已明顯死亡，同住的18歲的兒子不知所蹤。親友對夫妻財務、詳細狀況不清楚，經緊急尋人，連繫上18歲的兒子。警方鑑識後，初步排除外力介入，通知兒子製作筆錄，並報請檢方相驗釐清死因。

鄰居表示，陳家一家三口，夫妻倆都有工作，育有一子就讀高三，沒有聽聞過爭吵聲，平時都是兒子下樓倒垃圾，看見鄰居也會打招呼，與鄰里關係和睦，是很普通的家庭，前天還有看到其子下樓倒垃圾，沒有異樣，沒想到竟傳出夫妻雙亡，讓人訝異。

據了解，陳男是汽車銷售員，陳妻在藥廠上班，夫妻倆疑似因投資失利，積欠不少債務。台中地檢署檢察官今日上午則至東海殯儀館相驗，確認無他殺嫌疑、無外力介入，詳細案情待進一步釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

