全球悼念殉職警察 警署、101大樓外牆點燈致敬

為響應國際「殉職警察國際紀念日」，警政署與中華民國警察之友總會今晚在台北101大樓外牆點燈，同時包括中央和地方警察機關的外牆也打上藍色燈光，共同緬懷因公殉職的警察英雄。

內政部警政署晚間發布新聞稿表示，國際刑警組織（INTERPOL）為悼念全球每年在執行公務時喪命的警察，凸顯執法人員執勤面臨不確定之風險，今年以全球致敬活動為主題。

同時，號召各會員國依其時區於7日「殉職警察國際紀念日」的黃昏起，在各國警察總部、地方警察局及著名地標建築點亮成藍色，從橋梁、紀念碑、紀念館到聯合國教科文組織世界遺產地等，隨著致敬活動跨越不同時區，將城市天際線變成團結與懷念的象徵。

警政署說，雖然台灣尚未能參與國際刑警組織，但始終以負責任的態度，積極參與國際執法合作，並有心響應國際刑警組織發起「全球悼念殉職警察」系列活動，今晚特與中華民國警察之友總會合作，於晚間6時至10時在台北101大樓外牆屏幕點燈，並打上中英文紀念語句。

署長張榮興也提到，警政署、刑事警察局及各直轄市、縣市政府警察局的外牆與正門，也都同時打上藍色燈光，共同緬懷為保護人民與維護法治而犧牲寶貴生命的警察英雄，讓民眾了解警察維護社會治安的深層意義。

同時，也向全球表達台灣雖非國際刑警組織一員，但仍樂願參與其活動，共享民主法治的普世價值，也讓世界再次看見台灣。