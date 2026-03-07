聽新聞
賭場隱身製冰廠 澎湖警方一舉查獲13名賭客
澎湖縣政府警察局馬公分局今天在馬公市郊一處製冰廠內查獲天九牌賭場，當場查獲13名賭客和賭金，並將主持賭場的2名陳姓男子依法送辦。
馬公分局文澳派出所所長陳安隆等人今天上午11時15分，持檢方搜索票前往馬公市新營路一處製冰廠，查獲2名陳姓男子主持的天九牌賭場，當場查獲13名賭客並查扣賭金新台幣25萬餘元與天九牌賭具、骰子、瓷碗及監視器主機等相關證物。
2名陳姓男子在警訊時，坦承經營賭場並從中抽頭牟利，警方正在調查抽頭金額，全案依賭博罪嫌移送澎湖地檢署偵辦；至於13名賭客則分別依違反社會秩序維護法裁處。
馬公分局表示，警方將持續加強查緝各類賭博案件，維護轄區治安與社會良好風氣，杜絕不法情事發生。
