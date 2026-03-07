快訊

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

經典賽／對戰超強日本一勝難求 韓媒：不派王牌有更現實目標

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大肚公墓火警 直升機協助滅火

中央社／ 台中7日電

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>大肚區第4公墓7日上午發生火警，火勢於下午1時許獲控制，現場並由<a href='/search/tagging/2/直升機' rel='直升機' data-rel='/2/109776' class='tag'><strong>直升機</strong></a>協助從空中滅火，下午3時多撲滅。圖／中央社（民眾提供）
台中市大肚區第4公墓7日上午發生火警，火勢於下午1時許獲控制，現場並由直升機協助從空中滅火，下午3時多撲滅。圖／中央社（民眾提供）

台中市大肚區第4公墓今天上午發生火警，消防局出動各式消防車24輛，火勢於下午1時許獲得控制，並由直升機協助進行空中滅火作業，於下午3時許撲滅，持續進行殘火處理。

台中市消防局於上午10時16分獲報，大肚區大肚（成功西路西側）第4公墓發生火警，共動員11個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名前往救援，火勢於下午1時49分獲得控制。

由於起火點地勢險峻，崖壁陡峭，消防人力無法接近火點，加上風勢強勁，有延燒之虞，且為避免波及附近王田油庫，消防局請求空勤總隊出動直升機，協助進行空中滅火作業。

空勤總隊第二大隊表示，直升機於下午2時許從清泉崗機場起飛，經過多架次取水滅火後，下午3時39分完成投水滅火作業後返航。消防局說，火勢已撲滅，目前持續進行殘火處理。

直升機 消防人員 台中市

延伸閱讀

屋內堆滿雜物釀火警？金門透天厝火警 老翁受困2樓警消冒險搶救

彰化福興倉庫大火竄濃煙 消防灌救中

屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

相關新聞

超商鮮奶瓶身驚見2小洞 網友憂遭人「偷加料」總公司急報警清查

有網友在社群發文稱在2月底在超商買的鮮奶，今上午要飲用時卻發現瓶口側邊有2個小洞還會冒泡，直言擔心遭人「加料」；超商總公司回覆表示將清查，且考量涉及公共食品安全已報案，警方也調閱監視器、通知購買人，全面釐清狀況。

屋內堆滿雜物釀火警？金門透天厝火警 老翁受困2樓警消冒險搶救

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，一名75歲劉姓老翁受困屋內，消防局接獲報案後緊急出動人車趕赴現場搶救，消防人員入屋搜救後，在二樓發現受困老翁，所幸其意識清醒，順利將人救出並送醫檢查，火勢隨後撲滅，未釀成更大傷亡；詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

車主傻眼…台中醉男半夜沿途亂推車 整排38輛汽、機車如骨牌倒

台中市南屯區今凌晨傳出路邊整排機車遭人惡意推倒，部分車殼刮傷、破損，警方統計共36輛機車、2輛汽車遭殃，調閱監視器發現陳姓男子疑酒醉心情不佳才沿途推車，今上午已通知他到案，目前已有3名被害車主提出毀損告訴。

新北驚傳國三學生高樓墜落 急送醫搶救仍不治

新北市今天驚傳1名國三男學生意外從高樓墜落，緊急送醫搶救仍不治。新北市教育局第一時間獲報後立即啟動校安通報機制，並由學校行政與相關人員同步陪伴家屬及與轄區警方處理後續事宜。

大葉高島屋傳墜樓案 6旬婦人送醫不治、警通知死者家屬

台北市士林區大葉高島屋百貨昨天晚上傳出墜樓案，60多歲的薛姓婦人從10樓停車場墜落1樓地面，送醫搶救仍不治，警方排除外力後通知死者家屬，薛婦的兒女接到電話不敢置信，但透露媽媽患有疾病，已久病纏身，警方依規定報請司法相驗釐清死因。

影／八里黃狗走斑馬線過馬路被撞喪命 情侶盼聯繫家屬

新北市八里區昨天有1隻佩戴項圈的小黃狗，似乎很有靈性走斑馬線過馬路，卻是闖紅燈，結果被機車撞上不幸喪命，同時害慘一對情侶摔得滿身傷，希望向飼主求償，但警方透過動保處尚未聯絡上「家屬（飼主）」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。