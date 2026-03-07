聽新聞
台中大肚公墓火警 直升機協助滅火
台中市大肚區第4公墓今天上午發生火警，消防局出動各式消防車24輛，火勢於下午1時許獲得控制，並由直升機協助進行空中滅火作業，於下午3時許撲滅，持續進行殘火處理。
台中市消防局於上午10時16分獲報，大肚區大肚（成功西路西側）第4公墓發生火警，共動員11個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名前往救援，火勢於下午1時49分獲得控制。
由於起火點地勢險峻，崖壁陡峭，消防人力無法接近火點，加上風勢強勁，有延燒之虞，且為避免波及附近王田油庫，消防局請求空勤總隊出動直升機，協助進行空中滅火作業。
空勤總隊第二大隊表示，直升機於下午2時許從清泉崗機場起飛，經過多架次取水滅火後，下午3時39分完成投水滅火作業後返航。消防局說，火勢已撲滅，目前持續進行殘火處理。
