屋內堆滿雜物釀火警？金門透天厝火警 老翁受困2樓警消冒險搶救

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，一名75歲劉姓老翁受困屋內，消防局接獲報案後緊急出動人車趕赴現場搶救，消防人員入屋搜救後，在二樓發現受困老翁，所幸其意識清醒，順利將人救出並送醫檢查，火勢隨後撲滅，未釀成更大傷亡；詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

金門縣消防局表示，今天中午12時51分接獲報案，指稱金寧鄉榜林村上后垵某民宅發生火災且有人受困，立即調派第一大隊、金城及金寧分隊共6車18名消防人員前往搶救，由第一大隊副大隊長許景甫率隊，另有義消副總隊長董明里、中隊長洪榮華、分隊長楊俊偉等10餘名義消趕往支援。

救災車組於12時59分抵達現場時，發現起火建物為二層RC連棟透天厝，一樓室內已燃燒起火，屋內有一名75歲劉姓老翁受困。消防人員立即佈署水線並進入屋內搜救，由小隊長許政勤與隊員李林鼎鈞在二樓發現老翁，當時其意識清醒，隨即將人安全帶離火場。

受困老翁於下午1時20分被救出，並由救護車預防性送往金門醫院檢查，現場火勢則在優勢消防力全力搶救下，於下午1時36分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。

附近民眾表示，該住戶平時屋內外堆放大量雜物，周邊環境髒亂，社區曾多次勸說整理，但始終未見改善，直言宛如「不定時炸彈」。此次火警是否與雜物堆積有關，仍待調查。

消防局提醒，民眾應定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，避免在室內或樓梯間堆放大量雜物，以利災害發生時順利逃生；同時注意電線是否老舊、避免延長線超載使用，外出或就寢前應確實關閉瓦斯與電器電源，烹調時切勿離開爐具，以降低火災發生風險。

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，民宅周遭堆滿雜物，附近住戶也抱怨連連。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，屋內多處燒黑。圖／金門縣消防局提供

金門縣金寧鄉榜林村上后垵一處民宅今天中午發生火警，一名75歲劉姓老翁受困屋內，消防局接獲報案後緊急出動人車趕赴現場搶救，將老翁順利救出。圖／金門縣消防局提供