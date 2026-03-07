車主傻眼…台中醉男半夜沿途亂推車 整排38輛汽、機車如骨牌倒

台中市南屯區今凌晨傳出路邊整排機車遭人惡意推倒，部分車殼刮傷、破損，警方統計共36輛機車、2輛汽車遭殃，調閱監視器發現陳姓男子疑酒醉心情不佳才沿途推車，今上午已通知他到案，目前已有3名被害車主提出毀損告訴。

台中第四分局指出，今凌晨黎明路二段有多輛停放路邊機車遭人推倒，且波及一旁汽車，部分有因倒地時車身毀損，統計一共36輛機車、2輛汽車被波及。

警方調閱監視器發現，凌晨1點多時1名年輕男子一手拎著滑板，另一手卻朝路邊機車猛推，包括馬路停車格、騎樓的機車都遭殃，連店家放在店外的物品也被他掀翻。

警方比對監視器畫面，初步掌握推車的陳姓男子（27歲）獨自到居酒屋，凌晨1點多疑似酒醉、心情不佳才沿途推車，警方一早循線到期住處訪查找到人，並以通知赴派出所做筆錄，因目前已有3名被害車主提告，警方後續將依毀損罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康