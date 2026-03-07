快訊

車主傻眼…台中醉男半夜沿途亂推車 整排38輛汽、機車如骨牌倒

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市南屯區今凌晨傳出路邊整排機車遭人惡意推倒，部分車殼刮傷、破損，警方統計共36輛機車、2輛汽車遭殃，調閱監視器發現陳姓男子疑酒醉心情不佳才沿途推車，今上午已通知他到案，目前已有3名被害車主提出毀損告訴。

台中第四分局指出，今凌晨黎明路二段有多輛停放路邊機車遭人推倒，且波及一旁汽車，部分有因倒地時車身毀損，統計一共36輛機車、2輛汽車被波及。

警方調閱監視器發現，凌晨1點多時1名年輕男子一手拎著滑板，另一手卻朝路邊機車猛推，包括馬路停車格、騎樓的機車都遭殃，連店家放在店外的物品也被他掀翻。

警方比對監視器畫面，初步掌握推車的陳姓男子（27歲）獨自到居酒屋，凌晨1點多疑似酒醉、心情不佳才沿途推車，警方一早循線到期住處訪查找到人，並以通知赴派出所做筆錄，因目前已有3名被害車主提告，警方後續將依毀損罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中南屯今凌晨傳出多輛機車遭人惡意推倒。記者曾健祐／翻攝
台中南屯今凌晨傳出多輛機車遭人惡意推倒。記者曾健祐／翻攝

台中

相關新聞

超商鮮奶瓶身驚見2小洞 網友憂遭人「偷加料」總公司急報警清查

有網友在社群發文稱在2月底在超商買的鮮奶，今上午要飲用時卻發現瓶口側邊有2個小洞還會冒泡，直言擔心遭人「加料」；超商總公司回覆表示將清查，且考量涉及公共食品安全已報案，警方也調閱監視器、通知購買人，全面釐清狀況。

屏東高樹滑翔機疑機械故障墜落鳳梨田 駕駛骨折送醫

今天上午10時許一架動力滑翔機疑似因機械故障，掉落在屏東縣高樹鄉產業路旁的鳳梨田，51歲吳姓駕駛人意識清醒，左邊腿部骨折，送往高雄旗山醫院治療，無生命危險，相關案情由警方及相關單位進一步調查。

影／八里黃狗走斑馬線過馬路被撞喪命 情侶盼聯繫家屬

新北市八里區昨天有1隻佩戴項圈的小黃狗，似乎很有靈性走斑馬線過馬路，卻是闖紅燈，結果被機車撞上不幸喪命，同時害慘一對情侶摔得滿身傷，希望向飼主求償，但警方透過動保處尚未聯絡上「家屬（飼主）」。

新北驚傳國三學生高樓墜落 急送醫搶救仍不治

新北市今天驚傳1名國三男學生意外從高樓墜落，緊急送醫搶救仍不治。新北市教育局第一時間獲報後立即啟動校安通報機制，並由學校行政與相關人員同步陪伴家屬及與轄區警方處理後續事宜。

車主傻眼…台中醉男半夜沿途亂推車 整排38輛汽、機車如骨牌倒

台中市南屯區今凌晨傳出路邊整排機車遭人惡意推倒，部分車殼刮傷、破損，警方統計共36輛機車、2輛汽車遭殃，調閱監視器發現陳姓男子疑酒醉心情不佳才沿途推車，今上午已通知他到案，目前已有3名被害車主提出毀損告訴。

影／北市警要去指揮交通 遭後方車輛追撞

台北市文山二警分局交通分隊員警，今天中午要執行疏導交通勤務時，遭車輛撞擊受傷，員警手肘受傷沒有大礙。

